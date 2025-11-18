Disney mostró el tráiler de "Moana" live-action y "parece IA barata"

Disney encendió la expectativa al revelar el primer tráiler de "Moana: La Aventura Continúa ", su nueva adaptación en "acción real" -aunque casi todo sea CGI- del clásico animado que marcó a una generación en 2016. La película reimagina la historia que conquistó a millones y vuelve a poner en pantalla a Maui, interpretado nuevamente por Dwayne "La Roca" Johnson , ahora en versión live-action .

El filme está dirigido por Thomas Kail, reconocido por su trabajo en “Hamilton", y presenta como protagonista a Catherine Laga'aia , la joven actriz que dará vida a “Moana” en su primera gran producción.

El avance muestra la conexión de la heroína con el océano y anticipa su travesía más allá del arrecife de Motunui, donde se unirá a Maui para restaurar el equilibrio y devolverle la prosperidad a su pueblo. También aparecen los peculiares Kakamora, una tribu tan temible como encantadora.

El elenco se completa con John Tui como el Jefe Tui, Frankie Adams en el rol de Sina y Rena Owen como la abuela Tala. La producción está en manos de Johnson junto a Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, quien vuelve a involucrarse tras haber compuesto las canciones originales del film animado. A ellos se suman Scott Sheldon, Charles Newirth y Aulii Cravalho, la "Moana" original, como productora ejecutiva.

En X, ex-Twitter, los usuarios no tardaron en cuestionar el nuevo tráiler y la imagen promocional con la nueva "Moana" de carne y hueso. Lejos de tener buenas críticas muchos cuestionaron el escenario, donde las playas, los barcos y las criaturas mágicas se ven de "mala calidad" e incluso las tomas donde está Catherine Laga'aia, "Parece IA, pero una barata", respondieron.

Los polémicos live-action de Disney

El nuevo adelanto de “Moana" llega en un contexto donde los live-action de Disney ya son casi un género propio, y uno con resultados muy variables. En la última década, el estudio convirtió clásicos animados en versiones con actores reales que, en algunos casos, sorprendieron para bien y, en otros, quedaron lejos de las expectativas.

Entre los aciertos más celebrados aparece “La Bella y la Bestia” (2017), con Emma Watson, y “Cruella” (2021), con la impecable actuación de Emma Stone, una reinvención estilosa que se animó a jugar con la estética punk y una protagonista afilada. El último gran éxito fue “Lilo y Stitch”, en 2025, que fue un éxito en taquilla.

Pero no todos corrieron la misma suerte. “El Rey León” (2019), pese a romper récords, fue criticado por su falta de expresividad y por replicar escena por escena el original sin aportar demasiado.

Algo similar ocurrió con “La Sirenita” (2023), que generó expectativas enormes pero tuvo una recepción dividida y lejos del impacto global que buscaba Disney. A esto se suman tropiezos como “Pinocho” (2022), que pasó casi desapercibido incluso dentro de la propia plataforma.