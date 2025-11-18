18 de noviembre de 2025 - 13:41

María Fernanda Callejón rompió en llanto pleno vivo y le hizo desesperado un pedido a su ex

La actriz y exvedette no pudo contener las lágrimas al referirse a la situación que mantiene con su exmarido desde hace tres años.

María Fernanda Callejón
María Fernanda Callejón atravesó uno de los momentos más tensos durante su participación en La mañana de Moria, por Eltrece. La actriz habló frente a cámara sobre el conflicto judicial que mantiene con su exmarido, el odontólogo Ricky Diotto, y rompió en llanto al exponer el impacto emocional que la situación provocó en ella y en su hija Giovanna.

La separación, ocurrida en junio de 2022 después de once años de matrimonio, abrió un capítulo complejo que todavía no encuentra un cierre. Las denuncias por violencia de género y violencia económica que Callejón presentó contra Diotto marcaron el inicio de un enfrentamiento familiar que se trasladó al terreno judicial.

El dolor de María Fernanda Callejón: pidió "paz" por la disputa con su exmarido

Según el relato de la actriz, el intento de avanzar en un acuerdo convivencial se convirtió en otro foco de tensión. Con la voz cortada, Callejón recordó el inicio de esa etapa y la reacción de su exmarido.

“Lo primero que hizo él fue pedir tenencia compartida. Me lo exigió. Yo estaba muy vulnerada, pero mi hija no quiso y tuve que cambiar el régimen de comunicación. Igual nunca dejó de ver al padre y estoy chocha de que lo vea”, afirmó.

Embed - EL RUEGO DE CALLEJÓN A SU EX AL AIRE EN MEDIO DEL LLANTO DESCONSOLADO: "LO ÚNICO QUE PIDO ES PAZ"

En pleno llanto, la actriz dejó un mensaje directo para Diotto, cargado de cansancio y de un deseo profundo de cerrar la etapa más dolorosa del conflicto. “A mí me encantaría la paz. Pido paz, paz, porque la vida es una sola. Creo en la utopía de poder sentarnos a una mesa y poder decirnos ‘che, hoy laburo...’”, expresó.

Callejón contó que, debido a la gravedad de las denuncias y a la intervención de profesionales de la salud, la comunicación con su exmarido se encuentra totalmente suspendida.

Hoy por proscripción médica tenemos contacto cero”, afirmó. La confirmación dejó en claro que la distancia no responde solo a una decisión personal, sino también a indicaciones vinculadas a su bienestar físico y emocional.

A pesar de la dureza del conflicto y la tensión acumulada, Callejón remarcó que sus acciones no nacieron del resentimiento. “Yo no tengo nada en contra de él. Simplemente fui receptora de situaciones”, sostuvo, visiblemente afectada.

