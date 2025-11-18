Sin filtros: Vero Lozano apuntó contra Wanda Nara por la foto con Johnny Depp

El cruce entre figuras fuertes del espectáculo sumó un nuevo capítulo luego de la visita de Johnny Depp a Telefe . La presencia del actor generó un despliegue mediático enorme, pero la atención no se centró solo en la entrevista exclusiva que ofreció a Vero Lozano, sino también en Wanda Nara .

Es que Wanda publicó junto a él antes de que terminara "Cortá por Lozano" y encendió comentarios dentro y fuera del canal , un gesto que se interpretó como un intento de captar protagonismo en medio de la cobertura.

Según trascendió, la empresaria buscó marcar presencia en redes después de que Mauro Icardi se comparara con Depp a raíz del juicio que Amber Heard le inició al actor, una referencia que alimentó el interés en torno a la foto.

La primera en dar su versión fue la propia Verónica Lozano . Consultada por Desayuno Americano (América), la conductora relató cómo vivió el momento y respondió sin esquivar la controversia.

“ Un poco opacó todo lo de la foto con Wanda ”, le preguntó el notero y la conductora aclaró que no sintió enojo: “No, a ver, qué sé yo. Si me preguntás, yo no me enojé. Me parece que como compañera hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa ".

"Pero bueno, Wanda también es así. A veces me parece que le gana el ego y las ganas de focalizar sus historias personales. Pero no estoy enojada con ella”, dijo al respecto.

La conductora insistió en que el entusiasmo general por estar cerca de Depp fue lógico. “Claramente, él no tenía ni idea quién se le acercaba, la verdad es esa. A mí me conoce de pe..., porque nos vimos previamente, pero me podría haber pasado lo mismo y entiendo que Wanda, Evangelina y todos los chicos y chicas del canal se querían sacar fotos con él, como a mí me hubiera pasado si hubiera sido convidado de otro programa o de otra figura del canal”, reconoció.

La molestia de Vero Lozano con Wanda Nara

También explicó por qué sintió incomodidad frente al gesto de Wanda. “Sí, tal vez decir: ‘Bueno, el lunes le habíamos convidado y no vino porque estaba grabando’, y ahí paró la grabación para venir a sacarse la foto. Me pareció como feo que un día tan importante se pusiera en la agenda algo tan trivial”.

Y completó con una aclaración sobre la presencia del actor: “El canal no tenía absolutamente nada que ver con la participación de él. No lo digo mal, sino la verdad. Entonces, me parece que era lindo priorizar ese acontecimiento y después lo otro es súper divertido. Yo la entiendo a ella, entiendo su cabeza. O sea, está muy bien, da contenido, da material. Pero bueno, ya está”.