Wanda Nara estuvo junto a Johnny Depp y filtraron su foto: la reacción que podría generar en Mauro Icardi

La conductora se encontró con el reconocido actor en medio de su disputa con Mauro Icardi, quien ha sido relacionado con Depp en el pasado.

Johnny Depp y Wanda Nara
Por Redacción Espectáculos

Wanda Nara protagonizacó un encuentro con Johnny Depp que generó un enorme revuelo en redes. La empresaria apareció en medio de su disputa legal con Mauro Icardi. Depp arribó a la Argentina para presentar la película Modigliani, tres días en Montparnasse. La situación se dio durante la visita del actor a los estudios de Telefe.

La llegada de Johnny Depp a la Argentina

La presencia de Depp en Buenos Aires captó la atención de toda la industria cinematográfica. Su llegada ocupó focos culturales por el estreno de su proyecto cinematográfico, pero la exposición subió de tono cuando coincidió con la conductora de MasterChef. Nara publicó imágenes del encuentro.

Johnny Depp y Wanda Nara
Johnny Depp y Wanda Nara.

Johnny Depp y Wanda Nara.

En las primeras fotos, Depp luce sombrero marrón, gafas oscuras y chaqueta de gamuza color arena. Nara usa camisa azul clara y pantalón azul marino. Luego, la segunda imagen registra a Depp inclinándose para darle un beso en la mejilla. La conductora escribe: “Un día casual en el canal. Johnny Depp, gracias por tus amables palabras”. El gesto enciende reacciones y se convierte en tema central dentro de redes sociales.

La relación entre Mauro Icardi y el actor

El trasfondo suma una gran tensión. Icardi adoptó a Depp como símbolo en su conflicto personal con Nara. El delantero utilizó imágenes del actor durante el juicio por difamación frente a Amber Heard. Las publicaciones se acompañan con la expresión “Tic Tac”. La acción de Nara fue interpretada como mensaje directo.

Embed

La publicación disparó comentarios y genera interpretaciones de rivalidad narrativa. Los mensajes incluyen: “REINA DEL SHOW. TIC TAC”; “Es la oneee”; “Siempre consigo todo lo q quiero”; “Wanda sos mi heroína”; “Wanda Nara si no existieras, te inventaría”; “Wanda Nara tenía que hacer una sola cosa bien y lo hizo … Tic tac Johnny”.

Otros se expresan con tono más filoso: “China no importa cuántos bolsos te regale Icardi. Wanda Nara siempre está 1 paso adelante que ustedes, manga de fracasados”. La publicación desaparece minutos después, aunque usuarios la replican. Luego vuelve a aparecer.

El reencuentro del futbolista con sus hijas

Icardi concreta un reencuentro esperado con sus dos hijas, a quienes no veía hace cinco meses. Cámaras de Intrusos registraron el arribo del futbolista en un auto negro con vidrios polarizados. Alejandro Guatti se acercó para verificar la situación.

Icardi permaneció dentro del colegio unos minutos y conversó con las autoridades. Luego salió con las niñas en el mismo vehículo. Elba Marcovecchio, abogada del delantero, declaró: “Fue hermoso. Era importante que salgan tranquilos porque era un encuentro muy esperado. No puedo contar demasiado la intimidad, pero fue hermoso. Lo voy a decir porque lo vemos desde el primer día: Mauro es un padre impecable”.

