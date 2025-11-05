Vuelve Johnny Depp a la Argentina: presentará su nueva película y los fans enloquecieron

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar su nueva película como director. La presentación oficial será el 11 de noviembre. La novedad impulsó reacciones inmediatas entre seguidores que celebraron el anuncio y buscaron detalles sobre la estadía del reconocido actor .

La película elegida para el desembarco local es Modigliani , tres días en Montparnasse, un retrato del artista italiano Amedeo Modigliani ambientado en 1916 y centrado en su tránsito por París, entre galerías, bares y tensiones con un reconocido coleccionista.

Todos hablan de Johnny Depp y lo que ya no puede maquillarse: el precio de la fama

El film inició su recorrido internacional con estreno mundial el 24 de septiembre de 2024 en el Festival de San Sebastián. Luego obtuvo el Premio a la Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024, reconocimiento que antecedió su presentación en el 19º Festival de Cine de Roma, realizado el 26 de octubre .

Su estreno comercial en Italia llegó el 21 de noviembre , impulsando la agenda previo a su llegada a la Argentina . La Avant-Premiere local se realizará en el Cinemark Palermo con presencia del equipo internacional y parte del elenco.

Durante su estadía, Depp se alojará nuevamente junto a su amigo Jorge “Corcho” Rodríguez , vínculo que facilitó su visita anterior. La agenda incluye una masterclass en La Plata junto a Riccardo Scamarcio, intérprete protagónico del film, quien también subirá al escenario para compartir detalles del proceso creativo y el trabajo en torno al personaje.

La actividad se suma a encuentros sociales y apariciones públicas relativas a la promoción. Para el público fan, el anuncio de esta edición especial abrió la expectativa por testimonios y nuevos accesos al detrás de escena.

Embed ¡Una entrevista EXCLUSIVA! Johnny Depp en #CortaPorLozano el próximo martes a las 14.30hs por Telefe pic.twitter.com/XU0KXzovuZ — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) November 5, 2025

La presencia televisiva de Depp se confirmó en “Cortá por Lozano” (Telefe), donde ofrecerá una entrevista en vivo. Verónica Lozano anticipó: “La semana que viene va a ser una semana importante para este programa. Por el diván de estos 9 años han pasado infinidad de figuras, nos hemos emocionado, reído, sacado títulos, bailamos, actuamos, de todo”. Minutos después, reveló: “Estamos en condiciones de decir que el próximo martes, sentado en nuestro diván, va a estar el señor Johnny Depp. Una entrevista exclusivísima, viene aquí a presentar su segunda película como director”.

La emisión está programada para el martes 11 de noviembre a las 14.30. Según adelantó la promoción oficial, la conversación recorrerá detalles sobre el proyecto y su regreso a la dirección, además de tópicos personales como la relación con sus hijos, vivencias afectivas y el juicio mediático con Amber Heard.