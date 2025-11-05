5 de noviembre de 2025 - 20:28

Vuelve Johnny Depp a la Argentina: presentará su nueva película y los fans enloquecieron

El reconocido actor presentará su nueva película el próximo 11 de noviembre. También ofrecerá una entrevista en Cortá por Lozano.

Johnny Depp es ciego de un ojo
Johnny Depp es ciego de un ojo

Por Redacción Espectáculos

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar su nueva película como director. La presentación oficial será el 11 de noviembre. La novedad impulsó reacciones inmediatas entre seguidores que celebraron el anuncio y buscaron detalles sobre la estadía del reconocido actor.

La presentación de Johnny Depp en la Argentina

La película elegida para el desembarco local es Modigliani, tres días en Montparnasse, un retrato del artista italiano Amedeo Modigliani ambientado en 1916 y centrado en su tránsito por París, entre galerías, bares y tensiones con un reconocido coleccionista.

El film inició su recorrido internacional con estreno mundial el 24 de septiembre de 2024 en el Festival de San Sebastián. Luego obtuvo el Premio a la Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024, reconocimiento que antecedió su presentación en el 19º Festival de Cine de Roma, realizado el 26 de octubre.

Su estreno comercial en Italia llegó el 21 de noviembre, impulsando la agenda previo a su llegada a la Argentina. La Avant-Premiere local se realizará en el Cinemark Palermo con presencia del equipo internacional y parte del elenco.

Dónde estará alojado

Durante su estadía, Depp se alojará nuevamente junto a su amigo Jorge “Corcho” Rodríguez, vínculo que facilitó su visita anterior. La agenda incluye una masterclass en La Plata junto a Riccardo Scamarcio, intérprete protagónico del film, quien también subirá al escenario para compartir detalles del proceso creativo y el trabajo en torno al personaje.

La actividad se suma a encuentros sociales y apariciones públicas relativas a la promoción. Para el público fan, el anuncio de esta edición especial abrió la expectativa por testimonios y nuevos accesos al detrás de escena.

La presencia televisiva de Depp se confirmó en “Cortá por Lozano” (Telefe), donde ofrecerá una entrevista en vivo. Verónica Lozano anticipó: “La semana que viene va a ser una semana importante para este programa. Por el diván de estos 9 años han pasado infinidad de figuras, nos hemos emocionado, reído, sacado títulos, bailamos, actuamos, de todo”. Minutos después, reveló: “Estamos en condiciones de decir que el próximo martes, sentado en nuestro diván, va a estar el señor Johnny Depp. Una entrevista exclusivísima, viene aquí a presentar su segunda película como director”.

La emisión está programada para el martes 11 de noviembre a las 14.30. Según adelantó la promoción oficial, la conversación recorrerá detalles sobre el proyecto y su regreso a la dirección, además de tópicos personales como la relación con sus hijos, vivencias afectivas y el juicio mediático con Amber Heard.

