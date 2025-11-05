Bizarrap lanzó su "Music Session" junto a Daddy Yankee, a puro reggaetón

Se trata de la "BZRP Music Session #0/66", que contiene un reggaetón explosivo de parte del "Big Boss".

Luego de unas extendidas vacaciones, tras mostrarse de viaje junto a Nicki Nicole o en un boliche con Franco Colapinto, Bizarrap volvió a las pistas -a las pistas musicales-. Este miércoles se publicó la “BZRP Music Session #0/66”, con la colaboración de Daddy Yankee.

El productor argentino llevaba diez meses sin lanzar su música. Ahora, bajo el título "#0/66" se interpreta como la primera de 66 nuevas sesiones. La colaboración entre ambos artistas se anunció en redes sociales horas antes de su lanzamiento oficial.

"El Cangri" se luce sobre el track rapeando con fuerza sobre una base de reggaetón, mientras el ritmo electrónico se acelera en algunos momentos. Por partes se refleja el estilo de éxitos anteriores como "Llamada de emergencia" y "Salgo pa' la calle". Inclusive se escucha de fondo la frase "prendan los motores", de su clásico "Gasolina".

Embed - DADDY YANKEE || BZRP Music Sessions #0/66 “Si me preguntas a nadie yo le debo”, canta el puertorriqueño. Y lanza entre sus líneas: “Cuando me vaya, de aquí nada me llevo/ Solo me voy con un amor verdadero/ Los pies en la tierra siempre mirando al cielo”.

El último lanzamiento del argentino fue la “BZRP Music Sessions #61” junto a Luck Ra, destacado en meses recientes como Artista Latino en Ascenso de Billboard, el pasado diciembre.