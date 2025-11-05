Se viene Gran Hermano Generación Dorada: Ángel de Brito reveló los 2 primeros participantes

La señal trabaja con Santiago del Moro al frente y prevé una dinámica de convivencia que distribuye la mitad del cupo para ingresantes sin trayectoria mediática y la otra mitad para integrantes previamente reconocidos.
La nueva dinámica en Gran Hermano
La producción habilita la inscripción de exintegrantes de temporadas anteriores y de celebridades, un giro que busca captar audiencias amplias y sostener el interés digital. Esta estructura reafirma la expansión del formato hacia una narrativa que mezcla capital simbólico previo con arcos narrativos en construcción.
SE VIENE GH, GENERACIÓN DORADA: THIAGO Y PESTAÑELA FORMARÁN PARTE
Ángel de Brito reveló dos nombres ya confirmados tras la aclaración de Laura Ubfal, quien negó la versión que vinculaba a Axel Caniggia con la próxima edición. Ubfal sostuvo que Caniggia no se presentó ni fue convocado. Luego De Brito precisó: “Va a ingresar a la casa uno. Él va a ingresar a la casa y ella va a ser compañera tuya, Laura, en el panel. Él es Thiago (Medina) y ella es Pestañela (Daniela Celis)”.
El caso de Medina adquiere un peso singular: regresa a los medios después del accidente en moto que lo dejó frente a un proceso de rehabilitación todavía en marcha. En declaraciones recientes, subrayó que su recuperación progresa dentro del esquema previsto, con etapas prolongadas.
La presencia de Daniela Celis en el panel suma un puente entre la lógica interna del juego y el análisis televisivo, configurando un doble plano narrativo —casa y estudio— que favorece lecturas simultáneas sobre las estrategias de los participantes. La confirmación temprana de perfiles con trayectoria en temporadas previas apunta a consolidar la identificación de la audiencia con figuras de recordación reciente, fortaleciendo el posicionamiento digital de Gran Hermano en la etapa previa al estreno.