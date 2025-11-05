Se viene Gran Hermano Generación Dorada: Ángel de Brito reveló los 2 primeros participantes

El conductor de LAM reveló los planes que tiene la producción de Gran Hermano para generar un gran impacto entre sus fanáticos.

Telefe impulsa el retorno de Gran Hermano en 2026, incorpora participantes anónimos y conocidos, avanza con la selección de perfiles y fija como sede la casa televisada del ciclo. La propuesta combinará excompetidores, figuras públicas y nuevos postulantes en el mismo espacio habitacional. Ángel de Brito ya confirmó a los primeros participantes: Thiago y Daniela Celis.

Thiago Medina y Daniela Celis Thiago Medina y Daniela Celis serán nuevos participantes de Gran Hermano. La señal trabaja con Santiago del Moro al frente y prevé una dinámica de convivencia que distribuye la mitad del cupo para ingresantes sin trayectoria mediática y la otra mitad para integrantes previamente reconocidos.

La nueva dinámica en Gran Hermano La producción habilita la inscripción de exintegrantes de temporadas anteriores y de celebridades, un giro que busca captar audiencias amplias y sostener el interés digital. Esta estructura reafirma la expansión del formato hacia una narrativa que mezcla capital simbólico previo con arcos narrativos en construcción.

Embed SE VIENE GH, GENERACIÓN DORADA: THIAGO Y PESTAÑELA FORMARÁN PARTE



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/HcQzsLpdIL — América TV (@AmericaTV) November 6, 2025 Ángel de Brito reveló dos nombres ya confirmados tras la aclaración de Laura Ubfal, quien negó la versión que vinculaba a Axel Caniggia con la próxima edición. Ubfal sostuvo que Caniggia no se presentó ni fue convocado. Luego De Brito precisó: “Va a ingresar a la casa uno. Él va a ingresar a la casa y ella va a ser compañera tuya, Laura, en el panel. Él es Thiago (Medina) y ella es Pestañela (Daniela Celis)”.

Thiago Medina Thiago Medina sigue mejorando a casi un mes del accidente que lo tuvo con riesgo de vida. web El caso de Medina adquiere un peso singular: regresa a los medios después del accidente en moto que lo dejó frente a un proceso de rehabilitación todavía en marcha. En declaraciones recientes, subrayó que su recuperación progresa dentro del esquema previsto, con etapas prolongadas.