Habría vuelto a irse del país: la complicada situación de Maxi López con Masterchef

El ex futbolista habría viajado a Suiza para visitar a Daniela Christiansson, quien atraviesa un embarazo avanzado.

Maxi López atraviesa una etapa de doble exigencia que lo obliga a repartir su tiempo entre Argentina y Suiza. Esta dinámica combina grabaciones para MasterChef Celebrity con viajes constantes para acompañar el embarazo avanzado de su pareja.

Casa Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López. web La decisión de Maxi López de viajar a ver a su pareja La producción del programa televisivo autorizó a López a ausentarse según necesidad para sostener su acompañamiento familiar, lo que le permite viajar con frecuencia. En redes sociales, el exdelantero compartió una imagen tomada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que exhibe un desayuno listo antes de abordar, señal concreta de esta movilidad que define su vida diaria.

Embed View this post on Instagram A post shared by Daniela Christiansson (@danielachristiansson) La fotografía funciona como testimonio de un tránsito permanente entre aeropuertos, cocinas televisivas y la espera del nacimiento, mientras el matrimonio sostiene la rutina doméstica a la distancia.

Maxi López y Daniela Christiansson En paralelo, la vida familiar se exhibe como un espacio de contención pese a la separación física. Christiansson continúa en Suiza, en la etapa final del embarazo, al cuidado de su hija y organizando la vida cotidiana. La pareja mantiene un vínculo activo a través de publicaciones cruzadas, donde se muestran siguiendo cada emisión del programa desde distintos países.

El respaldo de Daniela Christiansson En una de esas publicaciones, López difundió una foto de su esposa y su hija acostadas en la cama viendo MasterChef. Christiansson replicó la imagen y escribió “Siempre con vos”, al confirmar el estado sólido de la relación.