Habría vuelto a irse del país: la complicada situación de Maxi López con Masterchef

El ex futbolista habría viajado a Suiza para visitar a Daniela Christiansson, quien atraviesa un embarazo avanzado.

Maxi López
Por Redacción Espectáculos

Maxi López atraviesa una etapa de doble exigencia que lo obliga a repartir su tiempo entre Argentina y Suiza. Esta dinámica combina grabaciones para MasterChef Celebrity con viajes constantes para acompañar el embarazo avanzado de su pareja.

Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

La decisión de Maxi López de viajar a ver a su pareja

La producción del programa televisivo autorizó a López a ausentarse según necesidad para sostener su acompañamiento familiar, lo que le permite viajar con frecuencia. En redes sociales, el exdelantero compartió una imagen tomada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que exhibe un desayuno listo antes de abordar, señal concreta de esta movilidad que define su vida diaria.

Maxi López y Daniela Christiansson

En paralelo, la vida familiar se exhibe como un espacio de contención pese a la separación física. Christiansson continúa en Suiza, en la etapa final del embarazo, al cuidado de su hija y organizando la vida cotidiana. La pareja mantiene un vínculo activo a través de publicaciones cruzadas, donde se muestran siguiendo cada emisión del programa desde distintos países.

El respaldo de Daniela Christiansson

En una de esas publicaciones, López difundió una foto de su esposa y su hija acostadas en la cama viendo MasterChef. Christiansson replicó la imagen y escribió “Siempre con vos”, al confirmar el estado sólido de la relación.

La participación de López en televisión aparece así sostenida por una dinámica que requiere flexibilidad y respaldo familiar, mientras el hogar en Suiza centraliza la espera de un nuevo integrante. La exposición mediática frente a rumores de distancia encuentra respuesta en gestos cotidianos que sostienen la narrativa de una pareja presente, conectada y organizada para atravesar esta etapa sin perder vínculo ni foco afectivo.

