Qué cirugía tuvo que hacerse Marley para sumarse a MasterChef Celebrity

Alejandro Wiebe, conocido en el entorno televisivo como Marley , volvió a pasar por el quirófano y, lejos de ocultarlo, compartió cómo vivió el procedimiento en sus redes sociales. El mítico conductor de Telefe se operó de la vista, ya que padecía de cataratas.

"Operación del ojo derecho con @clinicakaufer y ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado ! Gracias al Doctor Robert Kaufer!", escribió el conductor en su publicación.

En el video que compartió se puede ver como el médico le integra un lente multifocal con implante lioplegable en su ojo derecho, para luego mostrar el resultado de la cirugía. “Parezco un pirata pero del ojo izquierdo ya veo perfecto y ahora vamos por el ojo derecho”, explicó.

Además, trajo calma sobre su intervención: "No es una operación de urgencia , algunos portales pusieron eso y mi vieja me llamó. Era programado".

Una vez finalizado el procedimiento, el conductor celebró poder tener la vista “curada”: " Adiós anteojos para siempre. Es la segunda vez, estoy mucho más tranquilo, ya sabía lo que venía. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles". “Ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado”, cerró con humor.

Así fue el debut en MasterChef Celebrity de Marley

Marley se sumó al certamen para reemplazar temporalmente a Maxi López, que viajó al exterior para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en las últimas semanas de su embarazo. Wanda Nara fue la encargada de anunciarlo y dar la bienvenida al querido conductor que, por primera vez, participó como concursante en un reality de cocina.

Fiel a su estilo, el conductor respondió con humor: “¡Señores, llegó el reemplazo! Somos muy parecidos, en una época decían que teníamos un look similar. También me dicen que soy parecido a tu papá, Wanda, así que me parezco a toda la gente que te rodea”.

Para su primera presentación, Marley preparó un plato bautizado “frog fusion”: croquetas de lentejas coral con espinaca y rana a la plancha, acompañadas por un dip de queso crema y ciboulette

la devolución final fue mucho más positiva de lo que Marley esperaba. Germán Martitegui lo sorprendió con elogios: “Muy sabrosas, muy ricas. Me gusta lo del queso adentro y la idea de la rana a la provenzal. Supiste resolver con inteligencia la situación”.

Damián Betular, en cambio, fue filoso pero con humor: “El horror es el dip, un horror de paquete”. Entre risas, el conductor se retiró aliviado y agradecido: “Pensé que era un desastre, pero me sorprendí. No puedo creer que les haya gustado”.