MasterChef Celebrity: la sorpresiva confesión de Sofía Gonet tras la eliminación de Esteban Mirol

La Reini fue una de las salvadas de la semana, pero su alegría no fue total por tener que despedir a su compañero, a quién le tomó cariño.

Este 28 de octubre, se llevó a cabo otra gala de eliminación en Masterchef Celebrity y Esteban Mirol fue el participante que quedó afuera de la competencia. El periodista no logró convencer al jurado y quedó en el camino. En medio de su despedida, Sofía Gonet, más conocida como La Reini, lanzó un inesperado comentario que causó repercusiones en las redes sociales.

La sinceridad de Sofía Gonet al despedir a Esteban Mirol de Masterchef Celebrity Mirol, el segundo eliminado de Masterchef Celebrity era uno de los concursantes más queridos. Por eso, La Reini aprovechó para exponer sus sentimientos hacia él. Al igual que sucede con el elenco masculino del reality de cocina, que ya se encariñaron uno con el otro por la gran cantidad de horas que pasan juntos grabando el programa, la influencer reveló que había empezado a querer al periodista.

Tal es así que al momento de su despedida no dudó en contar con total sinceridad que se sintió afectada por su partida. "Estoy muy triste porque la verdad es que yo me encariñé con Esteban", expresó la joven. Luego, de manera inesperada, aseguró sobre el conductor: "Incluso me enamoré un poco de él".

Mientras mostraban al aire, sus palabras también dejaron ver que al momento de irse, Sofía Gonet, quien era su compañera de estación, le coloca su clásico sombrero negro y lo aplaude mientras él se dirige a la puerta de salida.

De hecho, los fieles seguidores de la concursante, quienes entienden su divertida personalidad, lo tomaron con humor y recortaron este desopilante momento. "La reini apareció y le sacó seriedad al asunto", "Soy la reini enamorándose un poco de Esteban Mirol", "Todos tristes por Mirol y la reini tira 'un poco me enamoré de él'", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron los usuarios de X (ex Twitter) que miran el ciclo culinario conducido por Wanda Nara.