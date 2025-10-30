Julia Mengolini dijo que los tenistas son "tontos" y terminó siendo "domada" por la Asociación de Tenis

La periodista Julia Mengolini se quiso hacer la "picante" con unas declaraciones sobre los tenistas profesionales y terminó siendo "domada" por la Asociación Argentina de Tenis, que decidió responderle con un duro comunicado.

El cruce inició días atrás cuando la conductora hablaba en la radio K Futuröck sobre el extenista Diego Hartfield , quien encabezó la lista de La Libertad Avanza para ser diputado nacional por la provincia de Misiones . El candidato se impuso en los comicios del domingo pasado con un 37% de los votos y terminó obteniendo dos bancas para su partido.

"Para poder pegarle bien a la pelota con la raqueta te tenés que concentrar tanto en eso que no tenés poder simbólico , no tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras ", declaró la periodista, además de decir que el tenis es "un deporte encapsulado ".

Tras aclarar que es "demasiado inteligente para jugar al tenis" se encargó de calificar a los tenistas profesionales como "tontos".

"Para ser profesional tenés que ser tonto" , lanzó Mengolini, ante las risas y las críticas de sus compañeros de programa, poco convencidos de sus argumentos. "No es una agresión", añadió ella.

Después de viralizarse el clip, la Asociación Argentina de Tenis le contestó a Mengolini y publicó un duro comunicado en el que repudió sus dichos.

Para la institución deportiva, la expresión utilizada por Julia Mengolini fue "ofensiva, estigmatizante y contraria al espíritu de respeto que debe guiar el debate público".

En su posteo, la AAT destacó el rol del tenis como formador "de miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen".

"Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades", indicaron desde de la AAT.

La Asociación Argentina de Tenis manifiesta su enérgico repudio a los dichos vertidos por la periodista Julia Mengolini, quien en una reciente intervención pública afirmó que 'para ser tenista hay que ser tonto', una expresión que consideramos ofensiva, estigmatizante y contraria al espíritu de respeto que debe guiar el debate público

El tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen. A lo largo de su historia, este deporte ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano, y en nuestro país sigue creciendo día a día gracias al trabajo cotidiano de profesores, clubes, dirigentes y familias comprometidas.

Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades.

Desde la Asociación Argentina de Tenis reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad donde el deporte sea un puente y no una barrera, y donde la diversidad de disciplinas y pensamientos se exprese siempre con respeto.

El tenis es hermoso.