"Implante lioplegable": la operación a la que se sometió Marley para mejorar su calidad de vida

Marley compartió con sus seguidores el paso por una cirugía ocular a la que se sometió para mejorar su calidad de vida. El conductor fue intervenido para tratar un cuadro de cataratas y se realizó un implante multifocal con el objetivo de dejar de depender de los lentes.

A través de una serie de videos que publicó en sus redes sociales, mostró con su habitual humor cómo transitó el procedimiento. “Me estoy levantando temprano porque me van a operar de un ojo y después, la semana que viene, el otro. Estoy cansado de perder los lentes todas las semanas”, explicó desde su casa antes de ingresar al centro médico.

Luego, ya dentro del quirófano, registró parte de la intervención y compartió con sus seguidores su asombro por la precisión del equipo médico. “Ahí, ya estamos dentro del quirófano donde el doctor Kaufer me está haciendo la cirugía. Miren la precisión y todo. ¡Qué impresionante! ”, comentó mientras se lo veía en la camilla.

“Ahí se ve cuando me están poniendo el multifocal. Esto es por cataratas con implante lioplegable ”, detalló. Marley también describió las sensaciones que tuvo durante la operación, a la que definió como una experiencia única.

“Es impresionante todos los colores que se ven y la sensación en el momento. Además, es súper corto... siete minutos dura nada más”, explicó. Y agregó: “Increíble. Vi unos colores que nunca vi en mi vida. Estaba como concentrado. Estaba viajando en el espacio, una cosa rarísima”.

Con su característico sentido del humor, incluso aprovechó para bromear sobre su altura: “¡También quería mostrarles que mis pies no entran!”, dijo entre risas, mientras el equipo médico lo asistía tras el procedimiento.

A las pocas horas de la operación, Marley ya jugaba con su hija

Ya en recuperación, se mostró optimista con los resultados y contó cómo avanza el proceso: “Tengo uno celeste y el otro marrón pero ya me estoy poniendo gotitas, y todo. Así que ya estamos en etapa de recuperación y va a quedar muy bueno”.

El día terminó con un tierno momento junto a su hija Milenka. En un video posterior, el conductor escribió: “Yo ya recuperando de la operación de ojos pero por las dudas me puse anteojos, que están torcidos pero bue, y Milenka me derrite con su ‘pa pa’”.