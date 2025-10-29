29 de octubre de 2025 - 10:49

Así es la casa de Damián Betular: un refugio minimalista con una colección asombrosa

El pastelero y jurado de MasterChef Celebrity mostró en redes sociales algunos rincones de su hogar.

Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Foto:

Instagram
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

 Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

Así es la casa de Daniela Christiansson y Maxi López en Suiza: estilo nórdico, lejos del ruido y mucho verde

Por Agustín Zamora
Se filtraron las primeras imagenes de la serie de Moria Casán.

Se filtraron las primeras imágenes de la serie sobre Moria Casán

Por Agustín Zamora
Damian Betular
Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Damian Betular
Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Los muebles claros, las líneas rectas y los detalles en tonos neutros crean una atmósfera serena, mientras que las obras de arte, alfombras y objetos de color aportan el toque vibrante que caracteriza a Betular.

El espacio más llamativo, sin embargo, no es la cocina -aunque está equipada al detalle-, sino un estudio personal donde el chef se desconecta del mundo gourmet. Allí, entre dispositivos tecnológicos y recuerdos de sus viajes, Betular guarda una de sus mayores pasiones: su colección de Legos.

Damian Betular
Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Damian Betular
Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Así es la casa de Damián Betular

En ese rincón, cuidadosamente ordenado, se destacan réplicas de autos, escenas cinematográficas y una impresionante versión del castillo de Hogwarts, acompañada por los personajes del universo Harry Potter. Cada pieza refleja su amor por la construcción, la paciencia y la estética, virtudes que también aplica en su trabajo como pastelero.

Fanático del diseño y del orden, Betular se autodefine como un “obsesivo del detalle”, tanto en su cocina como en su vida cotidiana. En su casa, cada objeto tiene un lugar y una historia. Esa combinación entre disciplina y juego convierte su hogar en un espacio único, donde conviven la calma de lo minimalista y la magia de lo lúdico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una concursante de MasterChef Celebrity terminó en pánico.

La participante de MasterChef Celebrity que entró en pánico y estalló en insultos

Por Redacción Espectáculos
El jurado de MasterChe

Una figura de MasterChef Celebrity protagonizará un musical en un inesperado papel que hizo John Travolta

Por Redacción Espectáculos
Revelaron quiéns erá el primer eliminado de MasterChef Celebrity.

⁠Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

Por Redacción Espectáculos
MasterChef Celebrity y el enojo de un participante con el jurado.

El participante de MasterChef Celebrity que amenazó con denunciar al jurado: "Ir a la comisaría"

Por Redacción Espectáculos