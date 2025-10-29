Así es la casa de Damián Betular: un refugio minimalista con una colección asombrosa

El pastelero y jurado de MasterChef Celebrity mostró en redes sociales algunos rincones de su hogar.

Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

El pastelero argentino Damián Betular encontró en su casa el espacio perfecto para equilibrar la intensidad de su vida profesional con la tranquilidad que necesita fuera de las cámaras. Dueño de un estilo inconfundible, el también jurado de MasterChef Celebrity mezcla prolijidad, modernidad y minimalismo.

Las imágenes que el jurado de MasterChef Celebrity comparte en sus redes permiten ver ambientes amplios, luminosos y dominados por el blanco.

Los muebles claros, las líneas rectas y los detalles en tonos neutros crean una atmósfera serena, mientras que las obras de arte, alfombras y objetos de color aportan el toque vibrante que caracteriza a Betular.

El espacio más llamativo, sin embargo, no es la cocina -aunque está equipada al detalle-, sino un estudio personal donde el chef se desconecta del mundo gourmet. Allí, entre dispositivos tecnológicos y recuerdos de sus viajes, Betular guarda una de sus mayores pasiones: su colección de Legos.

Así es la casa de Damián Betular En ese rincón, cuidadosamente ordenado, se destacan réplicas de autos, escenas cinematográficas y una impresionante versión del castillo de Hogwarts, acompañada por los personajes del universo Harry Potter. Cada pieza refleja su amor por la construcción, la paciencia y la estética, virtudes que también aplica en su trabajo como pastelero.