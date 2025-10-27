27 de octubre de 2025 - 09:36

Una figura de MasterChef Celebrity protagonizará un musical en un inesperado papel que hizo John Travolta

El famoso se anima a un nuevo desafío: protagonizará la versión argentina de "Hairspray", bajo la producción de Fernando Dente.

Damián Betular llega al teatro con un personaje que interpretó John Travolta.

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La noticia se conoció a través del programa “Intrusos”, donde confirmaron que Betular interpretará a Edna Turnblad en la nueva versión argentina del exitoso musical. En la adaptación cinematográfica de 2007, al personaje también lo encarnó un hombre, John Travolta, combinando humor, ternura y un gran carisma escénico.

La puesta de la obra estará a cargo de Fernando Dente junto a Club Media, una alianza que se consolidó en los últimos años como una de las más activas dentro de la escena musical porteña. En temporadas anteriores, el mismo equipo produjo con éxito títulos como “Rent” y “Heathers”, ambos con gran repercusión entre el público joven.

Qué esperar de Hairspray Argentina

El musical, ambientado en los años 60 en la ciudad de Baltimore, cuenta la historia de Tracy Turnblad, una adolescente con una energía arrolladora que sueña con bailar en el popular programa televisivo "The Corny Collins Show". Cuando logra su objetivo, se convierte en una figura inesperada del cambio social, al desafiar los prejuicios raciales, de clase y de hegemonía que dominaban la época.

La obra, basada en la película original de John Waters de 1988, combina humor, crítica social y una banda sonora vibrante inspirada en el pop y el soul de los sesenta. Su versión teatral debutó en Broadway en 2002 y se convirtió rápidamente en un fenómeno, ganó 8 premios Tony, incluido el de "Mejor Musical". En 2007, el éxito se renovó con la película protagonizada por Travolta, Michelle Pfeiffer, Zac Efron y Nikki Blonsky.

Embed - Hairspray (2007) Official Trailer #1 - John Travolta Movie HD

El papel de Edna Turnblad, madre de Tracy, suele ser interpretado por un hombre en clave drag, una tradición que nació con la visión irreverente de Waters y que se mantuvo como sello de todas las versiones posteriores. Es un personaje entrañable: una mujer que, tras años de inseguridades, aprende a aceptarse y recuperar su autoestima gracias al amor de su hija y a la energía del cambio social que la rodea.

Cuándo se estrena la obra teatral "Hairspray" en Argentina

Aunque todavía no se anunciaron el resto del elenco ni el teatro donde se presentará, la confirmación del musical y de su protagonista ya generó expectativa para su estreno: llegaría para las vacaciones de invierno de 2026.

