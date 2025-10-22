22 de octubre de 2025 - 10:15

El participante de MasterChef Celebrity que amenazó con denunciar al jurado: "Ir a la comisaría"

El concursante, cansado de las críticas y los comentarios agresivos, dijo que en vez de ir al psicólogo va a tener que pasar por una comisaría.

MasterChef Celebrity y el enojo de un participante con el jurado.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este martes, los participantes tenían el desafío de preparar una milanesa con acompañamiento. Esteban Mirol decidió hacer su versión del clásico con un acompañamiento de ensalada fresa, morrón asado y mayonesa casera con pepinos.

“Preparé un sommier en vez de un colchón”, comenzó bromeando el periodista sobre su guarnición que tenía una hoja gigante de lechuga morada con un huevo, que pretendía ser frito, pero estaba pasado.

El plato de la discordia que no gustó en MasterChef Celebrity.
Mientras Damián Betular separaba los ingredientes, extrañamente cortados y distribuidos con el plato, exclamó a sus compañeros de jurado, Germán Martitegui y Donato de Santos: “Lo peor es que hay mucho trabajo”.

El momento tenso llegó con el aderezo, que era una mayonesa casera, hecha con huevo crudo. La cara de Betular, entre sorprendido y extrañado, fue la que despertó el comentario del participante: “No sé lo que quieren”.

Martitegui destacó, pero como algo negativo, que la mayonesa en vez de estar a un costado bañaba todo el plato. Comentario que despertó la risa del pastelero quien se tapó la cara en señal de desastre.

La crítica del jurado

“Deben tener algo personal conmigo. Debe haber algo que no les gusta”, opinó Mirol en las entrevistas individuales. Y, al jurado, le dijo: “Yo de acá no voy a ir al psicólogo, voy a ir a una comisaria a hacer una denuncia”. Martitegui le respondió que no sería el primero. Y el participante continuó asegurando que les iba a poner una demanda.

En la búsqueda de una reconciliación, o un gesto de aprobación, el periodista preguntó si, al menos, estaba rica la milanesa. Ninguno respondió y fue Betular el que puso cara de que no lo estaba. Con los brazos extendidos, en señal de derrota, Mirol esperó la devolución.

“En el capítulo de salsas, hay una que se llama emulsionada estable que es la mayonesa. Porque es estable, la hago y no se disocia. Milagrosamente acá está disociada”, gritó Betular. A lo que el concursante respondió que iba a llamar a una conferencia de prensa a todos los periodista para que le den letra.

Embed - OTRA GRAN NOCHE DE MASTERCHEF Y ESTA VEZ REACCIONAMOS CON ZAIRA NARA [PROGRAMA COMPLETO] 21/10/25

Germán Martitegui: "Nos amenazan todos los participantes"

Ventura con el Martín Fierro, vos con la denuncia. Nos amenazan todos los participantes”, contraatacó Martitegui. Y añadió: “La mayonesa se te cortó, y encima lo tiraste sobre todos los ingredientes”, agregó el cocinero. Y Betular dijo que eso significaba “mala onda”.

Más conciliador, Germán le dijo que no lo podían acusar de vago, porque trabajó un montón, pero si se hubiese centrado en hacer bien la milanesa y una guarnición hubiese llegado mejor a la instancia de presentación. “Es un resultado que no refleja el esfuerzo”, cerró.

Irónica Wanda Nara completó: “Vino con un poco de bombardeo la devolución”. Finalmente, Mirol además del mal trago se llevó el delantal gris que lo acerca a la instancia de eliminación.

