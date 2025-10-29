29 de octubre de 2025 - 10:05

Se filtraron las primeras imágenes de la serie sobre Moria Casán

La serie biográfica de Moria Casán ya está en marcha y en las últimas horas se filtraron las primeras imágenes de Sofía Gala encarnando a La One.

Se filtraron las primeras imagenes de la serie de Moria Casán.

Se filtraron las primeras imagenes de la serie de Moria Casán.

Luego de que se anunciara que Moria Casán tendrá su propia serie biográfica en Netflix, la expectativa no dejó de crecer. La ficción, que se estrenará en 2026, recorrerá tanto la vida personal como profesional de La One.

En las últimas horas, se conocieron en redes sociales las primeras imágenes del rodaje de esta producción que generaron revuelo entre sus seguidores.

La cuenta de X de El Ejército de LAM compartió un video en el que se puede ver a Sofía Gala caracterizada como su madre, junto a Micaela Riera en el papel de Susana Giménez. Ambas aparecen saliendo del teatro, rodeadas de fanáticos. En ese momento,Gala lanza: "Sí, mi amor, último que tengo hambre y me voy a comer. Gracias por venir", en referencia al último autógrafo que le firma a un seguidor.

Qué cuenta la serie de Moria Casán

La serie narrará la historia de Ana María Casanova -nombre real de Moria-y mostrará sus comienzos en el mundo artístico hasta su consagración como ícono indiscutido del espectáculo nacional.

Como ya se había adelantado, la vida de La One será contada en tres etapas. Su hija la interpretará en su juventud, cuando daba sus primeros pasos como vedette. Griselda Siciliani será quien la encarne en el momento de mayor éxito en teatro y televisión. Y Cecilia Roth se pondrá en su piel en la etapa más actual.

En la historia publicada por la actriz se puede ver la claqueta de rodaje con el nombre de la producción, dirigida por Javier Van de Couter y con dirección de fotografía de Luciano Badaracco, confirmando así que el proyecto ya está oficialmente en marcha.

