Johnny Depp arribó a la Argentina tras un vuelo con Antonio Laje: las fotos

Por el momento, no trascendió el motivo de la visita del actor a la Argentina, pero Alberto Laje compartió sus fotos, que se viralizaron rápidamente en las redes. Sin embargo, se cree que el Depp llegó al país para continuar sus vacaciones .

Ante esto, Vero Lozano había tirado abajo esa teoría al manifestar que el actor estadounidense no estaba al tanto del Wandagate: “No, no quiero ser como despectiva. Nunca lo dijo. Creo que no tiene conocimiento”. Pero con la reciente visita del "pirata", los rumores recobraron fuerza.