El inesperado posteo del padre de Mauro Icardi en medio de la escandalosa separación con Wanda Nara

Eugenia, quien no había hablado públicamente sobre su reciente relación con el futbolista, se refirió a Yanina Latorre en un contundente posteo: “El nivel de obsesión de esa señora no es normal, todos los días una mentirita nueva, pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos, así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar”.