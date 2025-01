Los tremendos chats entre Mauro Icardi y Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara: "Ese negro drogadicto..."

“Hasta hace 3/4 días estaba todo bien!! Yo pensé que iba a terminar el programa de Bake Off y se venía para acá y resulta que terminó en 3 días de novia!! Un ascooo. Es impresentable ese drogadicto”, lanzó Icardi.

Los tremendos chats entre Mauro Icardi y Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara Los tremendos chats entre Mauro Icardi y Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara.

En otro tramo del chat, expresó su malestar con las imágenes que trascendieron de la fiesta de fin de grabaciones de Bake Off Famosos, donde Wanda celebró junto a todo el equipo del reality y en ese mismo evento también estuvo presente L-Gante.

“Me dan hasta vergüenza los videos que salieron de la fiesta de Bake Off, de la fiesta en la casa de ese negro… todooo! Vergüenza ajena da!!!”, sentenció Icardi. Luego, intentó persuadir a Valentino de que tome una actitud más firme respecto a la situación: “Ustedes 3 ya son grandes, pero ellas son chiquitas (por Francesca e Isabella) y no entienden nada”.

La respuesta de Valentino López sobre la relación de Wanda y L-Gante

El adolescente no mostró una posición firme en la conversación y trató de comprender lo que estaba ocurriendo en la vida de su madre. “Es que mi mamá no me dijo nada de que está de novia con él, por eso no entiendo”, respondió.

Los tremendos chats entre Mauro Icardi y Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara Los tremendos chats entre Mauro Icardi y Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara

En ese punto, Icardi le aseguró que tenía pruebas de la relación entre Wanda y L-Gante y que se las había enviado. “Yo estoy lejos para encargarme, pero voy a hacer todoooo por el bien de ustedes y alejarlos de todo eso!!! Y espero que de verdad le hagan ver a mamá lo que está haciendo… Ni le digas que hablaste conmigo, porque va a decir estupideces. Decile que viste todo en las redes porque hizo todo público!!!”, insistió el jugador.

En la conversación también se puede leer cómo Icardi intentó poner a Valentino en una posición de confrontación directa con L-Gante. En uno de los mensajes más fuertes, le dio instrucciones sobre qué hacer si se lo cruzaba en la casa familiar: “Y si llegás a cruzarte a ese negro de mierda en nuestra casa, echalo porque es la casa de Mauro!!”.

Los tremendos chats entre Mauro Icardi y Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara Los tremendos chats entre Mauro Icardi y Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara.