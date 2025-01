Las pruebas de que Mauro Icardi repite todo lo que hizo con Wanda con la China Suárez

Fue Wanda quien, al ver las fotos de su ex con la actriz, compartió historias en las que dejó entrever que tiene los mismos accesorios que la China lució en sus últimas fotos junto a Icardi.

Pero las coincidencias no terminan ahí, ya que el futbolista también se tomó fotos prácticamente iguales con ambas mujeres. Se trata de una imagen en un ascensor mientras la besa. Y ni hablar de los viajes en avión privado y las compras en casas exclusivas en Louis Vuitton, como hicieron apenas aterrizaron en Roma.

475682261_18347547835194447_3780556155099418692_n.jpg

Por otra parte, un posteo que no pasó desapercibido para Juariu en el que él usa las palabras "espejito, espejito...". Con Wanda posó frente a un espejo en una de sus propiedades y escribió: "Espejito, espejito... Todavía no entendieron, y siguen sin entender... que representan todo lo que no queremos ser!".