La China Suárez y Mauro Icardi ya están en Italia: las primeras fotos y los verdaderos motivos del viaje

La elección de estas palabras no pasó desapercibida. Luego de que Wanda Nara comenzara a referirse públicamente a L-Gante como su novio , la China decidió ponerle un título oficial a su romance con la estrella del fútbol turco.

Yanina Latorre fue quien dio detalles sobre el viaje y reveló que no se trata solo de una escapada en pareja. A través de sus historias de Instagram, la panelista de LAM explicó que el traslado de Icardi a Italia tiene relación con cuestiones judiciales pendientes .

"Icardi y la nipona (por la China) en vuelo right now. Destino 48 hs. en Milán. Compren pochoclos, mañana se pudre. Milán no sería el único destino. Nada de lo que están diciendo es. Apenas pueda, cuento más", anticipó Latorre con su característico tono picante.