La China Suárez habría obligado a Mauro Icardi a tomar una drástica decisión contra Wanda Nara

El delantero del Galatasaray habría tomado la drástica decisión de bloquear a Wanda de su teléfono en medio de una fuerte pelea con su actual pareja. Esta acción no pasó desapercibida y generó una ola de especulaciones sobre el verdadero estado de su relación con la China. Los rumores estallaron con más fuerza cuando se filtraron detalles sobre los conflictos internos que rodean al trío y las sospechas de que el futbolista sigue pendiente de su expareja.

Según reveló el periodista Guido Záffora en Intrusos (América TV), la decisión de bloquear a Wanda no fue espontánea, sino el resultado de una tensa discusión con Suárez. “Mauro no cambió el teléfono, sino que bloquea a Wanda. La semana pasada hubo un mensaje con la bandera blanca de Icardi bajando la espuma. Y ese mensaje contenía una frase que le molestó rotundamente a la China. Porque ella cree que Mauro sigue enamorado de ella y cree que la está usando. Se armó un escándalo la semana pasada y se pelearon”, detalló el panelista.

La disputa no se limitó a un simple bloqueo telefónico. Záffora explicó que la actriz encontró mensajes en los que Icardi le pedía a Wanda reducir el nivel de tensión en la disputa legal que mantienen y evitar que la pelea escale aún más. “Ella lo obligó a Mauro a bloquearla a Wanda porque también se entera de que Mauro pregunta mucho por Wanda... a los empleados, a la gente de su alrededor: ‘Qué hace, con quién está, a dónde va, si es real la reconciliación con L-Gante o es para hacerlo enfurecer a él’ y estos audios que le encontró la China a Mauro medio subidos de tono y por eso lo obligó a que la bloquee” , agregó el periodista.

El viaje de la pareja a Italia

A pesar de la crisis que sacudió la relación, Icardi y Suárez lograron recomponer el vínculo con un viaje a Italia. Según fuentes cercanas a la pareja, esta escapada fue clave para bajar las tensiones y reafirmar su compromiso. “Es un viaje corto. Tienen que regresar el 7 de febrero porque es el cumpleaños de Magnolia, que quieren celebrar juntos. Además, hay un periodo en que los nenes están con Benjamín Vicuña, que acaba de volver de Japón”, comentó el periodista.

image.png El viaje a Milán de la China Suárez y Mauro Icardi.

Sin embargo, la reconciliación no fue sencilla. La situación derivó en una serie de discusiones que involucraron a otras exparejas de la actriz, como Marcos Ginocchio, Rusherking y Lauty Gram, lo que generó aún más ruido. “Mauro propuso este viaje. Básicamente, le dijo: ‘Vamos a relajarnos, no tenemos nada que hacer, aprovechemos para distanciarnos de todo’. En principio, la idea era ir a las Islas Canarias, pero el destino final no está del todo confirmado”, explicó el periodista.

El escándalo escaló todavía más cuando se filtraron chats en los que Wanda intentaba mostrarse conciliadora con el padre de sus hijas, solo para descubrir que había sido bloqueada. “Ella lo nota porque el mensaje queda con una sola tilde, y ahí se da cuenta de que no le llegan. Este detalle no hizo más que confirmar sus sospechas sobre la presión que la China ejerce sobre Mauro”, sostuvo Záffora.