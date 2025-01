El escandaloso momento que vivió Wanda Nara luego de ver a L-Gante: "Yo no tengo nada que ver"

Wanda Nara le respondió en vivo a una abogada que la denunció por no haberle pagado sus honorarios

“ Salieron cuatro de seguridad a esperarla a Wanda que llegó más tarde al evento con las nenas, vimos el movimiento y supusimos que no iba a querer hablar”, explicó el periodista. Ante la situación, los movileros decidieron apagar las cámaras y esperar a que entrara al evento para luego intentar obtener su testimonio. “Si no, te chocás, te golpeás” , agregó Castelo, al resaltar el desorden del momento.

image.png Las polémicas palabras de Wanda Nara. Foto: Ciudad Magazine

En medio del tumulto, Wanda dejó en claro su postura. “Yo no tengo nada que ver, estoy con las chicas”, se la escucha decir en una grabación en la que también se perciben los reclamos de los periodistas: “No me podés empujar así, estamos en la calle. No está bueno que suceda esto, es caótica la salida”.