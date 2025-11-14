Imágenes inéditas. el paso de Johnny Depp por las fiestas de Buenos Aires

Johnny Depp prolongó su estadía en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata luego del jueves por la noche.

La llegada de Johnny Depp a la Argentina tomó fuerza cuando aterrizó el lunes pasado en Buenos Aires, hecho que convirtió cada uno de sus movimientos en un imán para fanáticos y curiosos que siguieron de cerca la visita del actor, quien viajó para cumplir compromisos profesionales ligados al lanzamiento de Modigliani, tres días en Montparnasse.

Johnny Depp y Wanda Nara Johnny Depp y Wanda Nara. Su llegada a la ciudad de La Plata Depp inició su agenda con actividades oficiales junto a autoridades culturales y municipales, continuó con encuentros públicos ante multitudes que se acercaron para saludarlo, avanzó con una ronda de charlas y presentaciones durante la semana, y prolongó su estadía en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata a partir del jueves por la noche, cuando decidió aprovechar el tiempo libre para reunirse con amigos y recorrer espacios nocturnos locales.

Johnny Depp en el balcón del Municipio de La Plata. Johnny Depp en el balcón del Municipio de La Plata. gentileza En paralelo, su personalidad curiosa y su entusiasmo por las costumbres locales se volvieron parte del relato: degustó platos tradicionales, conversó con chefs y sommelieres sobre técnicas argentinas de cocción a la leña y probó etiquetas icónicas del Valle de Uco.

Embed What if Johnny Depp gave you that wink?



Vídeo by camy.medrano (IG)

Argentina, 2025. pic.twitter.com/LdgTqinK2M — Johnny Depp BR (@deppbrazilfc) November 14, 2025 Los acompañantes de Johnny Depp Entre quienes acompañaron al actor en su tiempo de ocio estuvo Jorge “Corcho” Rodríguez, amigo cercano de Depp, con quien compartió la noche del jueves en El Mercado, el restaurante del Hotel Faena en Puerto Madero. Allí, Emiliano Yulita, chef ejecutivo del lugar, preparó un menú de asado a la leña que incluyó cortes de Aberdeen Angus cocinados a la estaca, como asado de cinco costillas, vacío y ojo de bife.

Johnny Depp su visita a Argentina y el revuelo que causó en su discurso en La Plata. Johnny Depp su visita a Argentina y el revuelo que causó con su discurso en La Plata. gentileza “El punto casi bleu fue lo que más le gustó”, coincidieron quienes presenciaron la cena, en referencia al “punto checa”, favorito del actor. El propio Yulita agregó que la molleja a la leña, preparada fuera de carta, también captó su atención. Desde el sector de vinos, la cooperación del sommelier Maximiliano Pérez definió una selección de tintos mendocinos, con predominio de malbec, y un Estiba Reservada 2016 que terminó como uno de los focos de la degustación.