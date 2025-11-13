Johnny Depp es ciudadano ilustre de La Plata: su discurso en el balcón y la duda sobre Mauro Icardi

La visita de Johnny Depp a la Argentina desató una revolución entre sus seguidores. El actor estadounidense llegó este miércoles a La Plata , donde fue declarado ciudadano ilustre, salió al balcón municipal y dio un discurso ante una multitud que lo recibió extasiado.

Desde temprano, miles de fanáticos se reunieron en los alrededores de Plaza Moreno con carteles, retratos y banderas , para ver aunque sea unos segundos al protagonista de Piratas del Caribe. El actor arribó en helicóptero y, cuando apareció en el balcón del Palacio Municipal, el griterío fue ensordecedor.

“Gracias por esta cálida bienvenida. Mi español suele ser bueno, pero hoy se me olvidó por los nervios”, dijo entre risas, visiblemente conmovido. Luego agregó: “Es un privilegio y un honor ser recibido de esta manera. Este lugar tiene una cultura muy valiosa y me honra que me hayan dado la llave de la ciudad” .

El intendente Julio Alak entregó al actor la llave de la ciudad y destacó el lujo de tener a un artista internacional en su casa. “La Plata nació de un acto cultural, y hoy celebramos nuevamente con un creador que dejó huella en el cine mundial”, comentó.

Depp, con campera de cuero, bufanda, jeans gastados y sombrero marrón, agradeció el cariño recibido y destacó la calidez del público argentino. “ El lugar y la cultura de esta ciudad son una mina de oro. Es un honor vivir esta experiencia”, dijo.

Johnny Depp en el balcón del Municipio de La Plata. Johnny Depp en el balcón del Municipio de La Plata. gentileza

El momento más emotivo llegó cuando el actor salió al balcón y se dirigió a la multitud que llenaba la plaza. En una mezcla de inglés y español, expresó: “Lo siento, I don’t speak Spanish. Son increíbles. Estoy en shock, pero aprecio mucho su amor y apoyo. Los bendigo a todos, me salvaron la vida”.

Luego del homenaje, Depp se trasladó al Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde lo esperaba una alfombra roja para brindar una masterclass junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de su nueva película “Modigliani: tres días en Montparnasse".

Johnny Depp con la llave de la ciudad y el intendente de La Plata. Johnny Depp con la llave de la ciudad y el intendente de La Plata. gentileza

Con la conducción de Verónica Lozano y Alejo García Pintos, el encuentro combinó reflexiones sobre cine, arte e inspiración. Para quienes no pudieron ingresar, el municipio instaló pantallas gigantes afuera del teatro para seguir el evento en vivo.

Los inesperados crossovers de la visita de Johnny Depp a Argentina

En redes, Johnny Depp fue trending topic por varios motivos; por supuesto, el eje central fue su visita a la Argentina. Sin embargo, las fotos con famosos nacionales despertaron los mejores memes y comentarios por los inesperados crossovers.

El más destacado fue el que tuvo con Wanda Nara, luego de que Mauro Icardi utilizara la imagen del actor como referente de un hombre que le ganó un juicio millonario a su exmujer. Sumado a que una periodista argentina de TN le preguntó al actor sobre el jugador de fútbol y dijo: "No lo conozco".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1988941539897405834&partner=&hide_thread=false "Johnny Depp"



Porque le preguntaron si conocía a Mauro Icardi, quién se denomina como su "fan número 1", y respondió: "No, no tengo idea quién es". pic.twitter.com/jQOzozKKHG — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 13, 2025

Otro cruce fue el que tuvo con el modelo Hernán Drago; y los usuarios no dejaron pasar las miradas que Depp le dedicó: “Quédate con quien te mire como…”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lamascarada/status/1988673121843573075&partner=&hide_thread=false quedate con quien te mire como johnny depp a hernan drago pic.twitter.com/7gyHzx6gJn — lamascarada (@lamascarada) November 12, 2025

Además se sumó una versión particular del actor estadounidense el “Johnny Depp trippero” donde sale en una foto sosteniendo la clásica remera blanca, con la raya azul, de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

De qué trata la nueva película de Johnny Depp

La película “Modigliani: tres días en Montparnasse", que se estrena este jueves en todos los cines argentinos, marca el regreso de Depp como director y retrata tres días en la vida del pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani, interpretado por Scamarcio.

Ambientada en el París de 1916, la historia indaga en el espíritu atormentado y rebelde del artista, con apariciones de Al Pacino y una estética inspirada en el cine mudo.