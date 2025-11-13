Link de entradas para Shakira en Córdoba 2025: precios y dónde comprar

La cantante colombiana cierra su gira en el estadio Mario Alberto Kempes, antes de partir a Europa y Asia en 2026.

La cantante colombiana Shakira sorprendió a Argentina al anunciar su sexta y última fecha del 2025 en Córdoba, provincia que no visitaba desde 2011. Las entradas empiezan a venderse este jueves 13 de noviembre a la tarde.

El show de la artista será en el estadio Mario Alberto Kempes el domingo 14 de diciembre en el marco de "Las mujeres ya no lloran World Tour", la gira más taquillera de una latinoamericana con más de 327 millones de dólares en 64 de sus 83 conciertos programados este año en toda América.

Shakira en Córdoba: 14 de diciembre de 2025 Shakira en Córdoba: 14 de diciembre de 2025 Fenix La última parada, después de tres recitales en el estadio de Vélez el 8, 9 y 11 de diciembre, será en Córdoba. El año que viene, Shakira continuará su periplo por Europa y Asia.

El concierto en Córdoba se anunció esta semana de manera sorpresiva por la productora de Carli Jiménez, hijo de La Mona, y Fénix Entertainment Group. Según estiman desde la producción, costó 6 millones de dólares y se espera que inyecte a la provincia unos 55 millones de dólares, entre turismo, hospedaje, gastronomía y consumo, a partir de la movilización de unos 50.000 espectadores.

Dónde comprar entradas para Shakira en Córdoba 2025 Para Shakira en el estadio Kempes, la preventa de entradas para clientes Bancor inicia a partir del jueves 13 de noviembre a las 18.00 en universotickets.com por 24 horas y 6 cuotas sin interés.

La venta general para todo medio de pago arranca a las 18.00 el viernes 14 de noviembre. Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour Web Precios de entradas para Shakira en Córdoba en 2025 Campo general $ 150.000 + service charge

+ service charge Popular Artime $ 150.000 + service charge

+ service charge Plateas bajas numeradas $ 270.000 + service charge

+ service charge Plateas altas sin numerar $ 180.000 + service charge

+ service charge Campo Vip Ardiles - Gasparini $300.000 + service charge Shakira en Córdoba 2025: ubicaciones y precios de entradas en el estadio Kempes Shakira en Córdoba 2025: ubicaciones y precios de entradas en el estadio Kempes Gentileza Cómo será el show de Shakira en Córdoba el 14 de diciembre de 2025 Como en los dos recitales de marzo en el Campo Argentino de Polo, Shakira celebrará los 30 años de su álbum “Pies descalzos” y los 20 de "Fijación Oral Vol. 1" y "Oral Fixation Vol. 2". De hecho, la publicidad de las nuevas fechas incorpora la frase “Estoy aquí”, en referencia al famoso tema que la catapultó a la fama internacional en 1995. Además, la cantautora lanzó un EP especial para Spotify con canciones de esos discos. La gira “Las mujeres ya no lloran”, nombre que lleva el último álbum de estudio de Shakira con canciones como “BZRP Session #53”, “Te felicito” y “Acróstico”, goza de una gran puesta de escena, bailarines y experiencia visual, donde la cantante recorre clásicos de todas las épocas como “Inevitable”, "Día de enero", “Waka Waka”, “Suerte”, “Hips Don’t Lie”, “Ojos así” y “Antología”, entre otros.