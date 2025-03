Shakira deslumbró a todos sus fanáticos con su primer show en Buenos Aires

Shakira dejó sin aliento a sus fanáticos en el primero de los dos shows programados en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires , como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". “No hay mejor encuentro que el de una loba con su manada”, aseguró la cantante.

La cantante hizo una entrada épica al escenario desde el Campo VIP, junto a 100 seguidores que la acompañaron en un recorrido entre el público, que no podía creer su cercanía. A las 21 horas, ya sobre el escenario, interpretó "La Fuerte" , tema que comparte con Bizarrap .

El espectáculo continuó con éxitos de distintas etapas de su carrera, como "Girl Like Me" (con Black Eyed Peas), "Las de la intuición" y "Estoy aquí". La calurosa noche no impidió que Shakira entregara todo su talento en una presentación inolvidable.