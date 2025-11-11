Aseguran que habrá un cuarto show de Shakira en Argentina: cuándo y en qué provincia

Tras dos de las tres funciones en Buenos Aires , trascendió que Shakira sumará un cuarto show en Argentina , esta vez en Córdoba . Según informó La Voz del Interior en sus redes sociales, la artista se presentará el 14 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes , uno de los escenarios más importantes del interior.

Temor por Shakira: así bloquearon en un show a la polémica imitadora que la sigue a todas partes

Así es la lujosa mansión que Lamine Yamal le compró a Shakira y a Piqué por una suma millonaria

Shakira sigue generando furor entre sus fanáticos argentinos y la noticia de este nuevo show causó revuelo entre sus seguidores, que celebraron la posibilidad de verla fuera de la capital.

De confirmarse oficialmente, este sería el último concierto de su gira “ Las mujeres ya no lloran World Tour ” en Argentina , una producción que repasa los grandes éxitos de su carrera y los temas de su más reciente álbum, con el que marcó su regreso a los escenarios internacionales.

Por ahora, ni Universo Jiménez ni Fénix Entertainment -las empresas encargadas de producir los recitales en el país- emitieron un comunicado oficial sobre la presentación en Córdoba .

Tampoco se anunció la fecha de inicio de la venta de entradas , lo que mantiene expectantes a los fans que agotaron en pocas horas los tickets para las funciones del 8, 9 y 11 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield .

Shakira en Argentina

La posible incorporación de una fecha en el Kempes refuerza el impacto que tiene Shakira en el público argentino, donde mantiene una sólida base de admiradores desde sus primeros años de carrera.

Su nuevo tour, que ya recorrió ciudades de Europa y Estados Unidos, combina una puesta en escena imponente con un repaso por canciones emblemáticas como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” y “La Tortura”, además de sus más recientes éxitos.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo indica que Córdoba se prepara para recibir a una de las artistas más influyentes de la música latina. Si la información se concreta, el 14 de diciembre marcará el cierre de una serie de shows históricos para Shakira en Argentina, que una vez más demuestra su enorme poder de convocatoria y conexión con el público local.