Temor por Shakira: así bloquearon en un show a la polémica imitadora que la sigue a todas partes

La presentación de Shakira en Bogotá , en el estadio Vive Claro, dejó este sábado una situación que se viralizó en redes y generó controversia: el equipo de seguridad detuvo a “Shakibecca”, Rebeca Maiellano, una imitadora que intentó acercarse a la pasarela, a la altura de los fans, por la que pasaba la artista.

Algunos criticaron la decisión, ya que la mujer había pagado su entrada y no estaba haciendo nada malo ; otros celebraron que la hayan alejado de la cantante ya que muestra actitudes de acosadora que hacen recordar a otros fanáticos que terminaron acabando con la vida de los famosos que admiran.

La mujer, conocida en redes por copiar el look y movimientos de la creadora de "Loba" y "Ciega sordomuda", llegó vestida igual que Shakira en esa parte del show: top plateado y pantalones brillantes. Incluso convocó a cámaras a su llegada al país, buscando atención mediática antes del concierto.

Mientras Shakira seguía con el show, videos grabados por el público muestran el instante en que la imitadora avanza hacia la pasarela. La reacción de seguridad fue inmediata: bloqueo del acceso y contención para evitar cualquier acercamiento inesperado.

Los clips se difundieron en TikTok y X, donde Shakibecca ya es conocida por aparecer en conciertos de la colombiana y por su insistencia en interactuar con ella.

“Ya habíamos visto su obsesión en México cuando lloró porque no la dejaron caminar con Shakira en la entrada”, recordó un usuario en X. Otro apuntó: “No se me hace correcto, esa persona bloqueó a Fans el poder interactuar con Shaki en un momento importantísimo del concierto”.

Algunos remarcaron que la mujer da miedo por el nivel de obsesión que tiene y la necesidad de parecerse a Shakira los espantaba. También temieron por la vida de la cantante y recordaron casos conocidos como el de Selena Quintanilla, que fue asesinada por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans; y el de John Lennon quien recibió un disparo mortal de Mark David Chapman, un seguidor.

Quién es Shakibecca, la polémica imitadora de Shakira

Rebeca Maiellano es una imitadora venezolana que sube contenidos recreando shows, looks, portadas de álbumes y revistas de la colombiana que alcanzan miles de visualizaciones.

Desde los 12 años, Rebeca advirtió su gran parecido con Shakira y decidió potenciarlo: comenzó a entrenar su voz, su baile y cada detalle del estilo de la artista. Con el tiempo, esa dedicación la llevó a presentarse como imitadora en eventos y programas no solo en su país de origen, sino también en Venezuela, México, Colombia, Brasil, Guatemala y Estados Unidos, consolidándose como una de las dobles más reconocidas de la cantante.