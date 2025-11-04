4 de noviembre de 2025 - 12:56

Marcelo Tinelli apoyó a Soledad Aquino tras sus críticas a Juanita y Paula Robles: "Me arrepiento de..."

El conductor reaccionó a las frases dichas por la madre de sus hijas mayores y contó su versión de los hechos.

Soledad Aquino hizo un descargo para desligarse del conflicto de la familia Tinelli.

Soledad Aquino hizo un descargo para desligarse del conflicto de la familia Tinelli.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La interna en la familia Tinelli sumó un nuevo capítulo y dejó a todos boquiabiertos. Soledad Aquino, exesposa del conductor, generó un verdadero revuelo al poner en duda la denuncia de Juanita Tinelli por amenazas. Pero lo que más llamó la atención fue el gesto de Marcelo Tinelli, que salió a respaldar a Aquino en medio de la tormenta.

Leé además

La denuncia de amenazas que hizo Juanita Tinelli hizo estallar una interna familiar

Apareció Mica Tinelli con un "palito" en medio de la interna familiar por la denuncia de Juanita

Por Redacción Espectáculos
Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal.

A pocos días de separarse de Lamine Yamal, Nicki Nicole fue vista con un famoso streamer: "Se fueron juntos"

Por Agustín Zamora

Todo empezó cuando la madre de Cande y Mica Tinelli opinó sin filtro sobre la denuncia que hizo Juana, de 22 años, tras recibir una amenaza anónima. “No le creo”, lanzó la exmujer de Marcelo en sus redes y desató la polémica. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron.

Marcelo Tinelli
Soledad Aquino hizo un descargo para desligarse del conflicto de la familia Tinelli.

Soledad Aquino hizo un descargo para desligarse del conflicto de la familia Tinelli.

El inesperado apoyo de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino

En medio del escándalo, Aquino publicó un descargo en Instagram donde se mostró arrepentida por sus dichos. “Me arrepiento como católica que soy, haber opinado en algo que no me incumbe. Solo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas”, escribió.

Pero lo más curioso fue que Marcelo Tinelli le dio “me gusta” a ese posteo, dejando en claro de qué lado está en esta interna familiar. El gesto no pasó inadvertido y encendió aún más la polémica.

“A los que me agreden y me maltratan injustamente, les pido de rodillas no me hagan daño. Gracias”, cerró Aquino en su mensaje, que rápidamente sumó repercusiones.

Soledad Aquino
Soledad Aquino hizo un descargo para desligarse del conflicto de la familia Tinelli.

Soledad Aquino hizo un descargo para desligarse del conflicto de la familia Tinelli.

Consultada sobre la denuncia de la hija de su exmarido, Aquino fue tajante: “Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos… suplico a la gente de los medios de chusmerío que no me pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío, no tengo la más mínima idea ”.

Además, disparó contra Paula Robles: “La mamá no es digna de mi afecto y cariño… solo me importan mis hijas… y rescatarlas de esto que me parece de terror”.

Cuando le preguntaron si creía en la denuncia, Soledad Aquino no dudó: No, no le creo. Creo que lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca la llamaron. Perdón, pero para mí no es verdad”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la dura e impensada interna familiar entre juanita y cande tinelli: no se hablan, no tienen...

La dura e impensada interna familiar entre Juanita y Cande Tinelli: "No se hablan, no tienen..."

Por Redacción Espectáculos
Juanita Tinelli denunció que fue amenazada de muerte, recibió un botón antipático y rompió el silencio

Juanita Tinelli denunció que fue amenazada de muerte, recibió un botón antipánico y rompió el silencio

Por Redacción Espectáculos
mineria, urnas y capital politico: el nuevo punto de inflexion de mendoza

Minería, urnas y capital político: el nuevo punto de inflexión de Mendoza

Por Rubén Valle
marcelo tinelli aplaude la reforma laboral del gobierno: su guino a javier milei

Marcelo Tinelli aplaude la reforma laboral del Gobierno: su guiño a Javier Milei

Por Redacción Política