Fernando Cabrera, referente de la canción rioplatense, llega a Mendoza para presentarse en el Le Parc

Reconocido por su lírica y su sensibilidad, el uruguayo se presentará este miércoles en el Le Parc.

Este miércoles 5 de noviembre, a las 21, el destacado cantautor uruguayo Fernando Cabrera llega a nuestra provincia para compartir con el público un repaso por su extensa carrera. El concierto tendrá lugar en la Sala Vilma Rúpolo y las entradas ya se encuentran disponibles por Entradaweb.com.ar o en boletería del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén).

Fernando Cabrera es considerado uno de los músicos más importantes del Uruguay y su influyente obra le ha valido un amplio reconocimiento y una popularidad multiplicada. Este miércoles, los mendocinos tendrán la posibilidad de reencontrarse con su amplio repertorio. Abrirán la noche Fran Figueroa y Lucas Heredia como músicos invitados.

Un referente de la canción Desde hace décadas Cabrera es un referente de la canción, un ícono de la cultura y de la identidad del Río de la Plata, con una trayectoria de más de cuarenta años, premios en festivales internacionales, una producción de más de quince discos propios y otros tantos en calidad de productor y de arreglador. Su influyente y extensa obra, tanto musical como poética, le ha valido por su rigurosidad artística un amplio reconocimiento y una creciente popularidad tanto en su país de origen como en la región.

image Debutó en 1977 con el trío Montresvideo y siguió con el grupo Baldío en 1982. Comenzó su carrera solista en 1984, heredero de una tradición de artistas únicos e irrepetibles como Eduardo Mateo y Eduardo Darnauchans, con quienes trabajó. También se desempeñó como arreglador y productor y ha tocado en escenarios locales e internacionales. En 2003, fue elegido como mejor solista internacional por la revista Rolling Stone argentina.

Su lírica poética y su personal ejecución de la guitarra lo han convertido en un prestigioso representante de la canción de autor local y un referente indiscutido para las nuevas generaciones de cantautores del Río de La Plata.