Rosalía deja en shock a sus fans con "Berghain", una canción "operística" que rompe todos los moldes de la industria

Rosalía volvió a sacudir la escena musical con el lanzamiento de “ Berghain ”, el primer adelanto de su próximo disco "LUX" . La artista catalana, célebre por su constante reinvención y su capacidad para moverse entre géneros, presentó un tema que promete marcar una nueva etapa más introspectiva, espiritual y, a la vez, provocadora.

El estreno de “ Berghain ” fue fijado para este lunes 27 de octubre a las 17, un horario que no pasó desapercibido entre sus seguidores. “Rosalía no deja nada al azar, ni siquiera la hora”, comentaban en redes sociales, donde las especulaciones se multiplicaron luego de que la cantante publicara la letra en YouTube y confirmara la colaboración de Björk e Yves Tumor . Desde entonces, las interpretaciones sobre el significado del título y el contenido del tema no han dejado de crecer.

El título “Berghain” remite directamente a la legendaria discoteca de Berlín, considerada un santuario del techno y de la libertad artística y sexual. Conocido por su estricta política de acceso y su atmósfera de anonimato, el club se ha convertido en un emblema de transformación y catarsis. Muchos fans interpretan que Rosalía eligió ese nombre como una metáfora de un espacio interior donde conviven el deseo, la identidad y la espiritualidad.

En alemán, "Berghain" puede traducirse como “entre montañas” (berg = montaña, hain = bosque o arboleda). Pero el término adquiere una dimensión más mística si se lo vincula con el concepto general del álbum "LUX" —palabra latina que significa “luz”—.

La producción audiovisual de “Berghain” estuvo a cargo de CANADA, el colectivo responsable de los videoclips de “Malamente” y “Pienso en tu mirá”. La propuesta incluyó una orquesta y un coro.

En paralelo, la partitura de la canción, publicada en el Substack oficial de la artista, contiene la anotación “Barroco 108”, una indicación de tempo que sugiere un arreglo de cuerdas acelerado y ornamentado. Quienes intentaron interpretarlo aseguran que se trata de una pieza de gran complejidad técnica, lo que refuerza la idea de un retorno de Rosalía a sus raíces clásicas, pero reinterpretadas con la energía del techno berlinés.

Dentro del álbum, “Berghain” ocupa el sexto lugar en la lista de temas. Según explicó la propia Rosalía, "LUX" es un proyecto que “explora la luz y la sombra del alma humana”. En la portada del disco, la artista aparece vestida de blanco, con un velo translúcido y una aureola dorada, rodeada de símbolos religiosos reinterpretados desde una mirada contemporánea.

Este uso de la simbología cristiana no pasó inadvertida en las redes sociales, donde la acusaron de tener un giro conservador en nombre del arte. La polémica, sin embargo, se disipó rápidamente.