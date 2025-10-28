28 de octubre de 2025 - 23:00

La reacción de Sol Pérez al ver a su hijo decir mamá por primera vez: "¡Me lo morfo!"

La reconocida panelista compartió a través de sus redes sociales el momento en el que su hijo dijo sus primeras palabras.

Sol Pérez
Por Redacción Espectáculos

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, pudo decir mamá por primera vez. Ocurrió mientras el bebé estaba sentado en su silla durante la comida y quedó registrado en video. La panelista y abogada lo compartió a través de sus redes sociales.

La reacción de Sol Pérez

La escena expuso el instante preciso en que la vocalización espontánea de Marco atraviesa a sus padres. La reacción inmediata de Sol Pérez y Guido Mazzoni desplegó un gesto emocional directo y sin filtros. La pieza audiovisual, compartida luego en redes sociales, multiplicó el alcance del momento y lo colocó en circulación pública. Más de 53.000 “me gusta” confirmaron una lectura colectiva del acontecimiento. La publicación incluyó la frase “¿Dijo mamá?”, señal que reforzó la percepción de un hito en la trayectoria de crecimiento del niño.

En la grabación se observa a Marco sentado en su silla alta en pleno almuerzo. Balbuceos, risas y y con una voz que se articula como “mamá”. El mensaje sonoro toma forma, sorprende a los padres y dispara una acción: Guido lo felicita con énfasis y Sol lo besa. La figura pública Claudia Villafañe comentó “¡Me lo morfo!”, mientras el panelista de LAM, Pepe Ochoa, escribió “Por favor, ese bebote”. Usuarios confirmaron que escucharon la palabra y compartieron su lectura emocional.

Su opinión sobre la maternidad

Semanas antes, Sol había conversado en Cortá por Lozano sobre la maternidad, describiéndola como una experiencia decisiva. Dijo: “Siempre quise ser mamá y serlo es como un sueño”. Explicó que la llegada de Marco alteró prioridades y rutinas, afirmando: “Mi interés está puesto en él. Capaz que después cambia”. Este marco subjetivo ordena la experiencia actual y ubica al niño como foco de su energía.

Sol describió cómo interpreta señales básicas de Marco. Llanto, gestualidad, indicios de sueño o hambre se vuelven claves operativas. Se consolidó un hábito nocturno: se acuesta alrededor de las 22:30 y suele dormir hasta las 6. Relató noches en vela, interrupciones y satisfacciones vinculadas al desarrollo infantil. Guido expresó que evaluará la posibilidad de otro hijo cuando Marco camine. Bromea con el apodo “hijo único”. Sol mencionó que antes deseaba más descendencia, aunque hoy prioriza su entrega al presente.

La maternidad exigió reconfigurar tiempos personales y laborales. Acostumbrada a entrenar, retomó actividad física siguiendo la indicación de su obstetra. Comenzó en casa y luego volvió al gimnasio para equilibrar exigencias parentales con hábitos previos. La dinámica madre-hijo se robustece. La palabra “mamá” funciona como señal de avance en el proceso de individuación del niño y como índice simbólico del vínculo.

