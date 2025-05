Qué dijo Sol Pérez tras las críticas por mostrar su cuerpo a un mes del nacimiento de su bebé

La publicación que generó controversia fue una imagen frente al espejo en la que Pérez mostró su figura a un mes y 19 días del parto por cesárea, acompañada por el mensaje: “El esfuerzo siempre trae sus recompensas”. Luego, en una historia sobre fondo negro, la influencer aclaró que no intenta dar lecciones ni imponer modelos.

La rutina con su hijo

Durante su embarazo, Pérez continuó entrenando con regularidad, lo cual también fue motivo de cuestionamientos. Sin embargo, defendió su elección señalando que su hijo nació con un peso saludable y que no necesitó suplementos gracias a su alimentación. “Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo”, comentó, antes de concluir. “Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo”.