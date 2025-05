Sol Pérez mostró cómo es su nueva rutina de entrenamiento junto a su bebé

Sol Pérez atraviesa una nueva etapa marcada por el amor, el esfuerzo y una sensibilidad que no esconde. Desde el nacimiento de su hijo Marco, el 4 de abril, la panelista de Gran Hermano y Cortá por Lozano ha compartido con sus seguidores la intensidad de la maternidad. “Pensás que vas a ser de una manera y te cambia todo. Todo lo que imaginás antes… no te sirve para nada. Hay que tirar todo al tacho”, confesó con honestidad frente a cámaras.

El reencuentro con el equipo de Cortá por Lozano fue especialmente emotivo. Entre lágrimas y sonrisas nerviosas, Sol expresó: “Los re extraño, muchas gracias por venir. Me voy a poner a llorar porque estoy sensible, muy emocionada”. Guido, su pareja, recibió primero al equipo con Marco en brazos, y fue elogiado por Sol: “Es un capo. Lo duerme cantándole Rocky”.

No todo es alegría sin matices. La modelo habló de las noches difíciles y los cólicos del bebé: “Nos agarra una angustia tremenda. Te dicen que tenés que estar tranquilo, pero es muy difícil. Estamos los dos tratando de ver cómo lo logramos”. A pesar de los desafíos, dejó en claro cómo la transformó esta etapa: “Soy otra persona, me doy cuenta. Hay días en los que me levanto y me siento bien, como que me estoy recuperando”.