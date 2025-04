Volvió a su vida fitness: Sól Pérez retomó la actividad física 14 días después de su cesárea

La nueva rutina de Sol Pérez

Un día antes, la influencer también había mostrado el primer corte de pelo de su hijo, un momento que registró con detalle en sus historias. En el video, una profesional vestida de rosa, con cofia, luz led y máquina en mano, rapaba suavemente al pequeño Marco, que dormía sobre un almohadón, acompañado por una versión de cuna de Here Comes the Sun de The Beatles, como si fuera una escena salida de una película.