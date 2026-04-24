24 de abril de 2026 - 10:25

La nueva película slasher de Prime Video con un héroe infantil convertido en villano

El protagonista, que se mueve entre las aguas, deja su lado amable para convertirse en un oscuro asesino en busca de venganza.

La nueva película de Prime Video que convierte a un héroe en villano.

La nueva película de Prime Video que convierte a un héroe en villano.

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El villano de la película La Venganza de Popeye.&nbsp;

El villano de la película "La Venganza de Popeye". 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Se trata de “La Venganza de Popeye”, una película que rompe con todo lo conocido sobre el icónico marinero. En esta versión, el personaje abandona su rol de defensor para convertirse en alguien atravesado por la violencia y el resentimiento.

El villano de la película "La Venganza de Popeye".
El villano de la película

El villano de la película "La Venganza de Popeye".

La producción es del creador William Stead, quien también hizo al Mickey Mouse de terror cuando se venció su licencia. El género de esta nueva entrega es slasher y se caracteriza por su tono sangriento y las masacres.

Sinopsis de la nueva película de Prime Video

En un pequeño pueblo marítimo del Reino Unido, Johnny crece marcado por una malformación física que lo convierte en blanco constante de burlas y violencia. Sus brazos desproporcionados y su vestimenta de marinero lo aíslan aún más, hasta que un episodio de acoso escala al límite: al intentar defender a un amigo, termina matando a uno de sus agresores.

Para evitar que lo descubran, sus padres toman una decisión extrema y lo esconden en el sótano de la casa. Allí pasa sus días en aislamiento, aferrado a los mensajes que recibe de un supuesto amigo invisible. Pero el secreto no dura para siempre: el temor y la sospecha se expanden entre los vecinos, que finalmente incendian la vivienda. En el ataque, sus padres mueren, mientras que Johnny logra escapar sin ser visto, dando lugar a la creencia de que también falleció.

Embed - La Venganza De Popeye (2025) Popeye's Revenge - HD Trailer Oficial Subtitulado Español - Slasher

El tiempo pasa y la historia parece enterrada, hasta que un grupo de jóvenes hereda la propiedad, ya renovada, con la intención de convertirla en un campamento de verano. Lo que ignoran es que Johnny sigue vivo. Transformado en una figura deformada y violenta conocida como Popeye, regresa al lugar donde todo comenzó para ajustar cuentas.

Con herramientas del mundo náutico convertidas en armas y acompañado por su hermana Olive, desata una serie de asesinatos brutales. Los nuevos ocupantes del lugar deberán enfrentarse a una cacería despiadada, donde sobrevivir se vuelve cada vez más improbable.

El villano de la película "La Venganza de Popeye".
El villano de la película

El villano de la película "La Venganza de Popeye".

La película cuenta con un reparto que incluye a Steven Murphy en el rol de Popeye, Kelly Rian Sanson como Olivia Olivo, Emily Mogilner como Tara, y Connor Powles como Dylan, entre otros.

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