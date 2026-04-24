La nueva película slasher de Prime Video con un héroe infantil convertido en villano

Lejos de la imagen amable y predecible , la nueva película de Prime Video reescribe por completo a un héroe clásico . Conocido por su bondad este personaje pasa a mostrar su lado oscuro y hasta cambiarse de bando para ser un temible villano.

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Se trata de “La Venganza de Popeye” , una película que rompe con todo lo conocido sobre el icónico marinero. En esta versión, el personaje abandona su rol de defensor para convertirse en alguien atravesado por la violencia y el resentimiento .

El villano de la película "La Venganza de Popeye".

El villano de la película "La Venganza de Popeye".

La producción es del creador William Stead, quien también hizo al Mickey Mouse de terror cuando se venció su licencia. El género de esta nueva entrega es slasher y se caracteriza por su tono sangriento y las masacres.

En un pequeño pueblo marítimo del Reino Unido, Johnny crece marcado por una malformación física que lo convierte en blanco constante de burlas y violencia. Sus brazos desproporcionados y su vestimenta de marinero lo aíslan aún más , hasta que un episodio de acoso escala al límite: al intentar defender a un amigo, termina matando a uno de sus agresores.

Para evitar que lo descubran, sus padres toman una decisión extrema y lo esconden en el sótano de la casa. Allí pasa sus días en aislamiento, aferrado a los mensajes que recibe de un supuesto amigo invisible. Pero el secreto no dura para siempre: el temor y la sospecha se expanden entre los vecinos, que finalmente incendian la vivienda. En el ataque, sus padres mueren, mientras que Johnny logra escapar sin ser visto, dando lugar a la creencia de que también falleció.

Embed - La Venganza De Popeye (2025) Popeye's Revenge - HD Trailer Oficial Subtitulado Español - Slasher

El tiempo pasa y la historia parece enterrada, hasta que un grupo de jóvenes hereda la propiedad, ya renovada, con la intención de convertirla en un campamento de verano. Lo que ignoran es que Johnny sigue vivo. Transformado en una figura deformada y violenta conocida como Popeye, regresa al lugar donde todo comenzó para ajustar cuentas.

Con herramientas del mundo náutico convertidas en armas y acompañado por su hermana Olive, desata una serie de asesinatos brutales. Los nuevos ocupantes del lugar deberán enfrentarse a una cacería despiadada, donde sobrevivir se vuelve cada vez más improbable.

El villano de la película "La Venganza de Popeye". El villano de la película "La Venganza de Popeye". gentileza

La película cuenta con un reparto que incluye a Steven Murphy en el rol de Popeye, Kelly Rian Sanson como Olivia Olivo, Emily Mogilner como Tara, y Connor Powles como Dylan, entre otros.