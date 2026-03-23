Acusan a Alan Ritchson, actor de la serie "Reacher", de golpear a un vecino: el video que lo compromete

La estrella de Amazon Prime Video enfrenta una investigación policial tras una pelea con un vecino, un incidente que se suma a sus recientes y polémicas declaraciones contra los sindicatos policiales y sus valientes revelaciones sobre salud mental.

El actor Alan Ritchson, mundialmente reconocido por su papel como el imponente Jack Reacher, se encuentra actualmente en el centro de una investigación policial en un suburbio de Nashville, Tennessee.

El incidente, ocurrido este domingo 22 de marzo, involucró un enfrentamiento físico con un vecino identificado como Ronnie Taylor, presuntamente motivado por el ruido excesivo de una motocicleta conducida por el actor.

Según la versión del denunciante, Ritchson lo golpeó repetidamente en el rostro y la cabeza, incluso después de que Taylor cayera al suelo. Sin embargo, fuentes cercanas al actor sostienen una versión opuesta, afirmando que Taylor fue quien inició la agresión de manera "muy agresiva", provocando que Ritchson cayera inicialmente de su moto. El altercado, que quedó registrado en video, es especialmente sensible debido a que ocurrió en presencia de los hijos menores del actor, quienes observaban la escena desde sus propias motocicletas.

Embed EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026 Este escándalo llega en un momento de gran exposición para Ritchson, quien recientemente estrenó en Netflix la película de ciencia ficción y acción War Machine.

No es la primera vez que el actor se ve envuelto en controversias relacionadas con la ley; en abril de 2024, mantuvo un tenso cruce con la Orden Fraternal de Policía tras declarar que "los policías se salen con la suya en asesinatos todo el tiempo" y criticar la falta de rendición de cuentas en las instituciones. El sindicato lo calificó de "actor inútil de Hollywood", a lo que Ritchson respondió tachando la reacción de la organización como "emocionalmente inmadura".