Esta noche en Amazon Prime Video: son 6 episodios de una serie sobre los misterios del océano

La producción, que fue comparada con "Lost" por su mezcla de misterio y supervivencia, cierra su historia con seis capítulos . Para ver esta noche, esta segunda temporada de "Punto Nemo", la serie de Amazon Prime Video, promete un final épico.

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La historia sigue a un grupo de científicos y militares que se embarcan en una expedición con el objetivo de investigar el impacto ambiental de la llamada “isla de plástico” en el Pacífico Sur . A bordo del buque Pentonkontors, la misión parece clara: documentar una de las mayores crisis ecológicas del planeta.

El elenco de "Punto Nemo", la serie de Prime Video.

El elenco de "Punto Nemo", la serie de Prime Video.

Sin embargo, todo cambia cuando una violenta tormenta desvía el rumbo de la embarcación y deja a la tripulación varada en un punto remoto del océano , lejos de cualquier ruta conocida. Allí descubren una isla abandonada que alguna vez funcionó como base militar rusa, un lugar cargado de secretos y peligros.

A partir de ese momento , la expedición científica se transforma en una lucha por la supervivencia, donde el entorno hostil y los misterios del pasado comienzan a jugar un papel central.

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Reparto y equipo detrás de Punto Nemo

El elenco está encabezado por Óscar Jaenada, Najwa Nimri, Alba Flores y Maxi Iglesias. La serie fue creada por Daniel Martín Sáez de Parayuelo, quien también participó en el guion y cuenta con experiencia en ficciones reconocidas como Isabel, Velvet y Periodistas.

Antes de este proyecto, el creador ya había desarrollado Matadero, una comedia negra ambientada en la España rural, lo que marca su versatilidad dentro de distintos géneros.

Cuántos capítulos tiene y dónde verla

Con esta segunda entrega, "Punto Nemo" llega a su final tras un total de 12 episodios. Los últimos seis capítulos se estrenan este viernes 17 de abril en Prime Video.