Prime Video estrena una película con Tom Hiddleston, basada en Stephen King y que está contada al revés

"La vida de Chuck", dirigida por Mike Flanagan, utiliza una narrativa inversa para explorar la existencia humana ante el fin del mundo.

Prime Video lanzó hoy "La vida de Chuck", una propuesta de ciencia ficción y drama que se aleja del terror tradicional de Stephen King. Con un elenco encabezado por Tom Hiddleston y Mark Hamill, la película propone un viaje emocional contado cronológicamente al revés, captando la atención del espectador desde el primer minuto.

El catálogo de estrenos sumó este 4 de abril una de las piezas más interesantes de la temporada. Se trata de la adaptación de un relato de Stephen King, autor de clásicos como Cadena perpetua y La milla verde. En esta ocasión, la dirección corre por cuenta de Mike Flanagan, quien ya tiene experiencia previa adaptando obras del autor como Doctor Sueño.

La trama se centra en Charles Krantz, interpretado por Tom Hiddleston. La película comienza con eventos catastróficos: internet deja de funcionar y desastres naturales azotan la sociedad. En medio del colapso, aparecen carteles misteriosos felicitando a Chuck por su cumpleaños número 39 mientras él agoniza en un hospital.

image Una narrativa inversa que desafía al espectador Lo que hace a esta producción distinta es su estructura de cronología inversa. Al igual que en éxitos como El curioso caso de Benjamin Button, la historia retrocede en el tiempo para mostrarnos la vida de Chuck en momentos anteriores. Cuando el protagonista deja de respirar en la ficción, el universo se destruye, dejando paso a una exploración profunda de sus recuerdos y emociones.

El film combina elementos de ciencia ficción con un drama profundamente humano. A medida que avanza el relato, el espectador comienza a comprender el sentido de lo que está viendo: una serie de momentos que dejan huella en el tejido de la historia de la humanidad. No es una épica de acción convencional, sino un ejercicio que busca el significado de la vida.