Otra vez Wanda Nara: aseguran que subió por error una foto suya en una cuenta paralela

Wanda Nara sumó otro capítulo a su historia en el Wandagate. No se trató de una declaración explosiva o de un cruce mediático, sino un simple descuido en sus redes sociales . Cuando parecía que Nara bajaba la intensidad en sus redes por decisión judicial, tras su enfrentamiento con Mauro Icardi, un movimiento en falso la dejó en jaque.

El episodio ocurrió este fin de semana, con Instagram como escenario. La empresaria, que suele compartir parte de su rutina a través de historias, subió una foto frente al espejo de un ascensor. La imagen no llamaba particularmente la atención hasta que los usuarios repararon en un detalle: no fue publicada desde su cuenta oficial .

La publicación estuvo poco tiempo en dicha cuenta , pero no pasó desapercibida por los instagramers. Segundos después, fue eliminada y subida desde el perfil verificado de la modelo, donde también mostró algunas de las actividades que realizó con su pareja en su reencuentro. Pero los seguidores de Wanda fueron más rápidos, realizaron una captura de pantalla, difundieron la historia y estallaron las teorías al respecto.

Uno de los primeros en detectarlo fue Pepe Ochoa, panelista de LAM (América), quien compartió la evidencia en su perfil junto a la frase: “Wanda se equivocó”. El gesto irónico fue suficiente para que el tema se convirtiera en tendencia en X. Hasta el momento, Nara no salió a aclarar si la cuenta le pertenece, pero para muchos ya no hay dudas. Y este no sería su primer descuido frente a sus millones de seguidores, sino otro que se suma al historial de la mediática.