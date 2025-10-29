Martín Fierro de Streaming: los nominados para la primera edición de los premios

Los Martín Fierro del streaming ya son una realidad y marcarán un nuevo capítulo en la historia de los premios . Con la expansión de los contenidos digitales y la consolidación de los canales en plataformas como YouTube , la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) decidió otorgar por primera vez su clásica estatuilla a los streamers .

El crecimiento del formato y los niveles de audiencia que manejan algunos programas impulsaron la creación de una premiación exclusiva para el mundo del streaming. Hasta ahora, los creadores digitales eran reconocidos dentro de los Martín Fierro Digital , pero ahora tendrán su propio espacio.

Solo los canales y sus proyectos serán evaluados por los miembros de APTRA y otras personas habilitadas a votar, en una ceremonia que promete convertirse en una cita anual para el entretenimiento online .

La primera edición se realizará el 14 de diciembre y será transmitida en vivo por Olga y Telefe desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La gala reunirá a los principales referentes del nuevo ecosistema mediático, en un evento que busca poner en valor la creatividad y el impacto cultural de los contenidos producidos para las plataformas digitales.

En esta oportunidad se premiarán las producciones de 2025 y las ternas comenzarán a conocerse este miércoles a través de distintos canales. Hasta el momento se difundieron 16 categorías , y la previa ya generó polémica entre las dos señales de streaming más fuertes del país, Olga y Luzu TV .

La polémica entre Olga y Luzu TV

Nicolás Occhiato, fundador y figura principal de LuzuTV, decidió no participar del anuncio de las nominaciones, aunque confirmó su presencia en la ceremonia. “Voy a estar el día de la premiación, y también la gente que trabaja en mi canal, si desean asistir”, expresó en diálogo con LAM.

La organización del evento está a cargo de Olga, lo que sumó tensión por algunas diferencias entre ambos espacios, vinculadas a cambios de figuras y cruces que se produjeron durante el último año.

Así, el nuevo Martín Fierro del streaming no escapa a las controversias que suelen acompañar a los premios más importantes de la televisión argentina. Con Luis Ventura al frente de la conducción general, la ceremonia se prepara para celebrar el fenómeno de los nuevos medios, donde el entretenimiento, la inmediatez y la conexión con las audiencias definen una nueva era para la comunicación y el espectáculo.

Los nominados al Martín Fierro de Streaming

Mejor programa federal

Para el universo - Universo TV (Córdoba)

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)

Actualidad

Ángel responde - Bondi

El ejército de la mañana - Bondi

Resu en vivo - Resumido

Desayuno intermitente - Blender

Ya fue todo - Jotax

Elijo creer - Gelatina

La posta - Stream Room TV Pública

Voz periodística

Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebucq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa Streaming Luciana Geuna en Olga

Columnista

Paulo Kablan - Olga

Barbano - Luzu TV

Iván Schargrodsky - Blender

Emiliano Goggia - Gelatina

Naty Maldini - Futurock

Seba de Caro - Gelatina

Informativo

Segurola y Habana - Futurock

Paraíso fiscal - Olga

La mañana - Infobae

Circo freak - Gelatina

Tiempo libre - La Casa Streaming

Tremenda mañana - Bondi

Divino tesoro - Murad

El más border del streaming

Patria y familia - Luzu TV

Lo del Turco - La canchita TV

El fin del mundo - Olga Patria y Familia

Conducción femenina

Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV y Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe

Entrevistador

Migue Granados - Olga

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - Clank!

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae Lali Espósito Lali Espósito reveló el apodo que le puso Pedro Rosemblat. Web

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Co-conducción masculina

Juan Ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Talento Revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes - Olga

Un día rosarino - Olga

2° aniversario - Olga

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo- Universo TV Embed - GRACIAS MERCEDES en el TEATRO COLÓN con CAZZU, SOLEDAD, AZNAR, PENNISI y MÁS ARTISTAS | COMPLETO

Musical

Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM LUZU - Luzu TV

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos origamis y Gelatina

Volverme loco - Bombo TV

Interés general

Nadie dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia bebé - Futurock

TDT - Olga

Story time - Bondi paren la mano

Conducción masculina