Martín Fierro de Streaming: los nominados para la primera edición de los premios

Los Martín Fierro del streaming ya son una realidad y marcarán un nuevo capítulo en la historia de los premios. Con la expansión de los contenidos digitales y la consolidación de los canales en plataformas como YouTube, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) decidió otorgar por primera vez su clásica estatuilla a los streamers.
El crecimiento del formato y los niveles de audiencia que manejan algunos programas impulsaron la creación de una premiación exclusiva para el mundo del streaming. Hasta ahora, los creadores digitales eran reconocidos dentro de los Martín Fierro Digital, pero ahora tendrán su propio espacio.
Cuándo y por dónde ver el Martín Fierro de Streaming
La primera edición se realizará el 14 de diciembre y será transmitida en vivo por Olga y Telefe desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La gala reunirá a los principales referentes del nuevo ecosistema mediático, en un evento que busca poner en valor la creatividad y el impacto cultural de los contenidos producidos para las plataformas digitales.
En esta oportunidad se premiarán las producciones de 2025 y las ternas comenzarán a conocerse este miércoles a través de distintos canales. Hasta el momento se difundieron 16 categorías, y la previa ya generó polémica entre las dos señales de streaming más fuertes del país, Olga y Luzu TV.
Nicolás Occhiato, fundador y figura principal de LuzuTV, decidió no participar del anuncio de las nominaciones, aunque confirmó su presencia en la ceremonia. “Voy a estar el día de la premiación, y también la gente que trabaja en mi canal, si desean asistir”, expresó en diálogo con LAM.
La organización del evento está a cargo de Olga, lo que sumó tensión por algunas diferencias entre ambos espacios, vinculadas a cambios de figuras y cruces que se produjeron durante el último año.
Así, el nuevo Martín Fierro del streaming no escapa a las controversias que suelen acompañar a los premios más importantes de la televisión argentina. Con Luis Ventura al frente de la conducción general, la ceremonia se prepara para celebrar el fenómeno de los nuevos medios, donde el entretenimiento, la inmediatez y la conexión con las audiencias definen una nueva era para la comunicación y el espectáculo.