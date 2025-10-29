29 de octubre de 2025 - 16:43

Martín Fierro de Streaming: los nominados para la primera edición de los premios

Los contenidos digitales y la consolidación de los canales en diferentes plataformas dieron lugar a la entrega de premios del streaming, que ya tiene fecha y nominados.

martij fierro streaming
Los Andes | Rocío Sileci
Por Rocío Sileci

Los Martín Fierro del streaming ya son una realidad y marcarán un nuevo capítulo en la historia de los premios. Con la expansión de los contenidos digitales y la consolidación de los canales en plataformas como YouTube, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) decidió otorgar por primera vez su clásica estatuilla a los streamers.

El crecimiento del formato y los niveles de audiencia que manejan algunos programas impulsaron la creación de una premiación exclusiva para el mundo del streaming. Hasta ahora, los creadores digitales eran reconocidos dentro de los Martín Fierro Digital, pero ahora tendrán su propio espacio.

Cuándo y por dónde ver el Martín Fierro de Streaming

La primera edición se realizará el 14 de diciembre y será transmitida en vivo por Olga y Telefe desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La gala reunirá a los principales referentes del nuevo ecosistema mediático, en un evento que busca poner en valor la creatividad y el impacto cultural de los contenidos producidos para las plataformas digitales.

En esta oportunidad se premiarán las producciones de 2025 y las ternas comenzarán a conocerse este miércoles a través de distintos canales. Hasta el momento se difundieron 16 categorías, y la previa ya generó polémica entre las dos señales de streaming más fuertes del país, Olga y Luzu TV.

La polémica entre Olga y Luzu TV

Nicolás Occhiato, fundador y figura principal de LuzuTV, decidió no participar del anuncio de las nominaciones, aunque confirmó su presencia en la ceremonia. “Voy a estar el día de la premiación, y también la gente que trabaja en mi canal, si desean asistir”, expresó en diálogo con LAM.

La organización del evento está a cargo de Olga, lo que sumó tensión por algunas diferencias entre ambos espacios, vinculadas a cambios de figuras y cruces que se produjeron durante el último año.

Así, el nuevo Martín Fierro del streaming no escapa a las controversias que suelen acompañar a los premios más importantes de la televisión argentina. Con Luis Ventura al frente de la conducción general, la ceremonia se prepara para celebrar el fenómeno de los nuevos medios, donde el entretenimiento, la inmediatez y la conexión con las audiencias definen una nueva era para la comunicación y el espectáculo.

Los nominados al Martín Fierro de Streaming

Mejor programa federal

  • Para el universo - Universo TV (Córdoba)
  • Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
  • Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
  • Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)

Actualidad

  • Ángel responde - Bondi
  • El ejército de la mañana - Bondi
  • Resu en vivo - Resumido
  • Desayuno intermitente - Blender
  • Ya fue todo - Jotax
  • Elijo creer - Gelatina
  • La posta - Stream Room TV Pública

Voz periodística

  • Iván Schargrodsky - Cenital
  • Luciana Geuna - Olga
  • Flor Halfon - Gelatina
  • Esteban Trebucq - Bondi
  • Carolina Amoroso - Infobae
  • Gonzalo Aziz - La Casa Streaming
    Luciana Geuna en Olga

Columnista

  • Paulo Kablan - Olga
  • Barbano - Luzu TV
  • Iván Schargrodsky - Blender
  • Emiliano Goggia - Gelatina
  • Naty Maldini - Futurock
  • Seba de Caro - Gelatina

Informativo

  • Segurola y Habana - Futurock
  • Paraíso fiscal - Olga
  • La mañana - Infobae
  • Circo freak - Gelatina
  • Tiempo libre - La Casa Streaming
  • Tremenda mañana - Bondi
  • Divino tesoro - Murad

El más border del streaming

  • Patria y familia - Luzu TV
  • Lo del Turco - La canchita TV
  • El fin del mundo - Olga
    Patria y Familia

Conducción femenina

  • Nati Jota - Olga
  • Malena Pichot - Futurock
  • Paula Chaves - Olga
  • Vicky Garabal - Luzu TV
  • La Tora - Luzu TV y Streams Telefe
  • Sofi Martínez - Streams Telefe

Entrevistador

  • Migue Granados - Olga
  • Pedro Rosemblat - Gelatina
  • Julia Mengolini - Futurock
  • Juan Pablo Varsky - Clank!
  • Andrés Duka - Carnaval
  • Mili Hadad - Infobae
    Lali Espósito
    Lali Espósito reveló el apodo que le puso Pedro Rosemblat.

    Lali Espósito reveló el apodo que le puso Pedro Rosemblat.

Mejor producción integral

  • Olga
  • Luzu TV
  • Gelatina
  • Blender
  • Vorterix
  • Bondi

Dupla del año

  • Paula Chaves y Luli González - Olga
  • Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
  • Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
  • Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi
  • Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
  • Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Co-conducción masculina

  • Juan Ruffo - Blender
  • Germán Beder - Vorterix
  • Damián Betular - Olga
  • Marcos Aramburu - Gelatina
  • Santi Talledo - Luzu TV
  • Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Talento Revelación

  • Tomás Limansky - Gelatina
  • Anacleta - Blender
  • Ángela Torres - Luzu TV
  • Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
  • Luli González - Olga
  • Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial musical

  • Gracias Mercedes - Olga
  • Un día rosarino - Olga
  • 2° aniversario - Olga
  • Tini - La Casa Streaming
  • Gelatón - Gelatina
  • El baile más grande del universo- Universo TV
Musical

  • Esto es ¡FA!
  • Algo de música - Luzu TV
  • Un poco de ruido
  • FM LUZU - Luzu TV
  • Soundtrash - Blender
  • Origamix - Somos origamis y Gelatina
  • Volverme loco - Bombo TV

Interés general

  • Nadie dice nada - Luzu TV
  • Paren la mano - Vorterix
  • Hay algo ahí - Blender
  • Furia bebé - Futurock
  • TDT - Olga
  • Story time - Bondi
    paren la mano

Conducción masculina

  • Luquitas Rodríguez - Vorterix
  • Tomás Rebord - Blender
  • Migue Granados - Olga
  • Nicolás Occhiato - Luzu TV
  • Ángel de Brito - Bondi
  • Pedro Rosemblat - Gelatina
    Granados se cansó de los mensajes de Samid y le respondió fiel a su estilo. (Instagram @miguegrana).
    Granados&nbsp;

    Granados

