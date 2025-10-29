29 de octubre de 2025 - 21:44

Marixa Balli reveló su secreto para el amor y generó un escándalo en redes sociales: "No se vuelve"

La exbailarina, durante una entrevista en el canal de streaming OLGA, contó cuáles son las mejores formas de relacionarse con las ex parejas.

Marixa Balli generó un enorme conflicto en el equipo de LAM.

El consejo de Marixa Balli

Balli establece una máxima directa: no se regresa con un ex. Explica que una ruptura implica procesos dolorosos y tránsito emocional. Sostiene que, aunque una comida o un reencuentro ocasional puedan funcionar, no conviene reabrir la historia. Recomienda mantener distancia consciente. Sostiene que ese gesto protege experiencia, estabilidad y crecimiento. Advierte que, si el vínculo anterior incluyó desgaste, repetir la experiencia solo reactiva heridas.

Embed - EL CONSULTORIO AMOROSO de MARIXA BALLI | #SeríaIncreíble 24/10

Carla Quevedo intervino para subrayar que una persona puede exhibir aprendizajes. Toto Kirzner señaló que conviene mantener la mente abierta. Balli respondió sin alterar su convicción: un reencuentro casual puede resultar agradable si el involucrado respeta la situación, pero no corresponde reanudar la relación.

El episodio crucial en su vida

Luego, la entrevistada avanzó sobre el episodio que quebró su vida en 2000. Antes del accidente en la Ruta 2, donde murió su pareja de ese momento, Mariano Fischer, una peluquera de Canal 9 la advirtió. Según Balli: “Una semana antes del viaje me lo dijo una peluquera de Canal 9, una mujer divina que aseguraba tener visiones. Me miró y me dijo: ‘Tené cuidado. Veo mucha sangre’”.

La exbailarina sostuvo que recibió un segundo aviso que reforzó su inquietud: “Otra persona del ambiente me dijo algo parecido. Me marcó mucho, porque a la semana me pasó a mí y, tres meses después, le pasó a él”, en referencia a Rodrigo Bueno, su expareja, quien murió en junio de 2000 en la autopista Buenos Aires–La Plata.

Marixa Balli en un mal moment

La peluquera entregó una estampita de la Virgen Desatanudos. Balli dijo que la guardó cerca y que la leía con frecuencia. Viajó a Mar del Plata para visitar a su padre internado y no encontró explicación a por qué no la leyó antes de volver. En Castelli sintió un aviso interno: “No llego a Buenos Aires”. Dijo que su cuerpo tembló por el frío. Le pidió a su novio bajar la velocidad porque conocía bien la ruta. Él no accedió.

El auto perdió control, dio varias vueltas y chocó contra un alambrado. Balli sostuvo: “Fueron 19 vueltas. En un momento pensé: ‘Qué pena lo mal que van a vivir mis viejos y mi hermano’. Ahí me despedí. Fue un milagro que sobreviviera”. Luego definió aquel episodio como un punto de quiebre. Declaró que no pudo tener hijos, aunque consideró que inició otra vida y que volvió después de atravesar la muerte.

