Marixa Balli reveló su secreto para el amor y generó un escándalo en redes sociales: "No se vuelve"

La exbailarina, durante una entrevista en el canal de streaming OLGA, contó cuáles son las mejores formas de relacionarse con las ex parejas.

Marixa Balli es una de las figuras del espectáculo que más ha influido en redes sociales en el último tiempo. Esta vez no fue la excepción. Durante una entrevista en Sería Increíble, transmitido por el canal de streaming OLGA, reveló un consejo para quienes quieren volver con su ex pareja.

El consejo de Marixa Balli Balli establece una máxima directa: no se regresa con un ex. Explica que una ruptura implica procesos dolorosos y tránsito emocional. Sostiene que, aunque una comida o un reencuentro ocasional puedan funcionar, no conviene reabrir la historia. Recomienda mantener distancia consciente. Sostiene que ese gesto protege experiencia, estabilidad y crecimiento. Advierte que, si el vínculo anterior incluyó desgaste, repetir la experiencia solo reactiva heridas.

Carla Quevedo intervino para subrayar que una persona puede exhibir aprendizajes. Toto Kirzner señaló que conviene mantener la mente abierta. Balli respondió sin alterar su convicción: un reencuentro casual puede resultar agradable si el involucrado respeta la situación, pero no corresponde reanudar la relación.

El episodio crucial en su vida Luego, la entrevistada avanzó sobre el episodio que quebró su vida en 2000. Antes del accidente en la Ruta 2, donde murió su pareja de ese momento, Mariano Fischer, una peluquera de Canal 9 la advirtió. Según Balli: “Una semana antes del viaje me lo dijo una peluquera de Canal 9, una mujer divina que aseguraba tener visiones. Me miró y me dijo: ‘Tené cuidado. Veo mucha sangre’”.

La exbailarina sostuvo que recibió un segundo aviso que reforzó su inquietud: “Otra persona del ambiente me dijo algo parecido. Me marcó mucho, porque a la semana me pasó a mí y, tres meses después, le pasó a él”, en referencia a Rodrigo Bueno, su expareja, quien murió en junio de 2000 en la autopista Buenos Aires–La Plata.