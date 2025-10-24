24 de octubre de 2025 - 20:15

Marixa Balli recordó el accidente en el que perdió a su novio y casi muere: "Estoy viva de milagro"

La bailarina relató cómo vivió esa noche y cómo el hecho marcó un quiebre en su historia personal.

Marixa Balli en un mal moment
Por Redacción Espectáculos

El grave accidente de Marixa Balli

Durante la entrevista, Balli recordó que el accidente cambió su manera de relacionarse con muchas personas del medio artístico. “En el momento que estuve mal, cuando pasé por terapia intensiva, que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, venían los médicos y me decían: ‘Hay tal persona que quiere entrar’. Y yo les decía: ‘Que no me tenga lástima, que no me tenga pena porque no la necesito, no la necesité antes, no necesito gente tóxica’”, contó.

La artista describió su experiencia como una frontera entre la vida y la muerte. “Estoy viva de milagro. Ahí tenés un antes y un después. Tocás fondo, ves lo peor. En ese momento te despedís de tu familia, pasan cosas que solo quienes lo viven lo llevan en la piel”, expresó.

Balli relató que, durante el vuelco, permaneció consciente y atravesó sensaciones extremas: “Hubo un momento en el que me voy, como que desaparezco. Cuando vuelvo, el auto seguía dando vueltas y pensé: ‘Qué pena lo mal que van a vivir mis viejos y mi hermano’”.

La razón de su viaje

El viaje a Mar del Plata había comenzado por un motivo familiar: su padre estaba internado allí y decidió ir a visitarlo con Fischer. Sin embargo, días antes del viaje, una peluquera del canal donde trabajaba la había alertado con una visión: “Me dijo: ‘Tené cuidado, veo mucha sangre’. Me dio miedo, porque yo me la pasaba en la ruta. A la semana me pasó a mí, y tres meses después murió Rodrigo”, recordó, en referencia al cantante Rodrigo Bueno, su expareja, fallecido en otro accidente en junio de 2000.

¡Más sexy que nunca! Marixa Balli es la cara de su propio emprendimiento

Antes del viaje, Balli recibió una estampita de la Virgen Desatanudos, que llevó consigo durante todo el fin de semana, pero al regresar a Buenos Aires tuvo una sensación premonitoria: “Cuando paramos en Castelli a cargar nafta dije ‘No llego a Buenos Aires’. Sentí algo raro”. Según contó, Fischer aceleró demasiado antes del puente de Samborondón y ella le advirtió que el tramo era peligroso. “No disminuye y coleamos. A los pocos minutos llegamos al peaje, quise bajarme, pero él prometió ir más despacio”, narró.

Durante el trayecto posterior, la temperatura dentro del vehículo cambió bruscamente. “Empecé a sentir mucho frío, temblaba. Después el psiquiatra me explicó que es normal, que los sobrevivientes de accidentes de auto siempre hablan del frío, como si fuera la presencia de la muerte en la cabina.”

El auto perdió el control y volcó repetidamente. “Un testigo dijo que primero se elevó y después cayó de trompa. Cada cosa que se me incrustaba era terrible. Me abre la cabeza y ahí me despido. Cuando golpea con el alambre del campo, me pellizco, siento dolor, miro lo que no quiero ver e intento salir del auto.”

Las consecuencias fueron graves. “Después del accidente no pude tener hijos, por todo lo que tuvieron que trabajar. Fue un antes y un después en mi vida. Estuve varios días a un hilo de no saber qué pasaba por el derrame interno”, concluyó.

