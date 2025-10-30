El documental furor en Netflix sobre las atrocidades de una prostituta y asesina serial condenada a muerte

La mujer, que alegó haber cometido los crímenes en defensa propia, mató a sangre fría a siete hombres.

El documental de Netflix sobre una asesina serial en Estados Unidos.

Con casi dos horas de duración, la plataforma presenta “Aileen: Reina de los asesinos en serie”. El documental mezcla testimonios, videos inéditos y archivos judiciales. Aileen Wuornos fue sentenciada a la pena máxima tras confesar su responsabilidad en el asesinato de varios hombres en el sur del país.

Aileen, una prostituta asesina Embed - Aileen: Queen of the Serial Killers | Official Trailer | Netflix Wuornos recibió una inyección letal el 9 de octubre de 2002 en Florida, luego de ser hallada culpable de asesinar a siete clientes entre 1989 y 1990, época en la que ejercía la prostitución en la ruta. Mientras la fiscalía aseguraba que actuaba con frialdad para robarles, ella sostuvo hasta el final que disparó para defenderse de intentos de abuso y violación. Su vida se transformó en un fenómeno mediático y la prensa estadounidense la bautizó “La Dama de la Muerte”.

Sin embargo, el relato va más allá de los titulares policiales. Desde pequeña atravesó situaciones extremas: abandono familiar, abusos sexuales en su adolescencia, maternidad forzada y adicciones. En pantalla, la producción intenta mostrar ese trasfondo marcado por la violencia y la marginalidad, que terminó moldeando a una figura tan temida como trágica.

Su paso por el corredor de la muerte Aileen Wuornos la nueva asesina de Netflix. Aileen Wuornos la nueva asesina de Netflix. gentileza El documental incluye entrevistas con su entorno más cercano y materiales grabados durante su paso por el corredor de la muerte. Entre ellos, destacan los recuerdos de Dawn Botkins, amiga de su infancia, quien asegura que Aileen reconocía sus crímenes pero también advertía que “el odio la había consumido por completo”.