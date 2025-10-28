"La loca del hacha": la perturbadora historia en Netflix tras el éxito de Ed Gein

Tras explorar la historia de Ed Gein, Netflix ya tiene lista la próxima entrega de su antología de asesinos seriales. Ryan Murphy, creador de la serie, confirmó que la temporada 4 se centrará una mujer cuya vida y misterioso juicio marcaron la historia criminal de Estados Unidos.
La actriz Elle Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening, dará vida a Lizzie Borden conocida como “La loca del hacha”. Se trata de la joven que asesinó a su padre y madrastra a sangre fría en 1892.
Embed - Monstruo: La historia de Ed Gein | Tráiler oficial | Netflix
Al elenco lo completan Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd y Jessica Barden, consolidando un reparto que promete explorar los secretos y tensiones familiares detrás de este caso histórico.
¿Quién fue Lizzie Borden?
Nacida en Fall River, Massachusetts, a mediados del siglo XIX, Lizzie creció en una familia acomodada pero marcada por constantes conflictos internos. Vivía con su padre, su hermana y su madrastra, con quien nunca tuvo buena relación, especialmente en asuntos económicos.
El 4 de agosto de 1892, la vida de Lizzie cambió para siempre: su padre fue encontrado muerto en su sillón con múltiples heridas y, poco después, su madrastra apareció asesinada de forma similar. Las únicas personas presentes en la casa eran Lizzie y la empleada Bridget Sullivan.
La joven fue arrestada tras intentos previos de comprar veneno y quemar un vestido, lo que generó sospechas. Sin embargo, debido a errores en la investigación y la falta del arma del crimen, fue absuelta en un juicio que la convirtió en leyenda.
La escena del crimen, el padre de Lizzie Borden
gentileza
A pesar de la absolución, la sociedad la apodó “la loca del hacha” y vivió aislada en Fall River hasta su muerte en 1927. Su caso no solo reflejó un crimen brutal, sino también la tensión social de la época: conflictos de clases, diferencias religiosas y resentimientos hacia la inmigración irlandesa influyeron en la percepción pública del caso.
Christina Ricci protagonizó "Las crónicas de Lizzie Borden"
gentileza
La historia trascendió generaciones e inspiró libros, obras de teatro, óperas y rimas populares. En la cultura pop reciente, Christina Ricci protagonizó “Las crónicas de Lizzie Borden”, mientras que Kristen Stewart y Chloë Sevigny llevaron su historia al cine con “Lizzie”.
Cuándo llegará su historia a Netflix
Ahora, Netflix se prepara para mostrar su versión de los hechos en "Monstruo", que llegará entre 2026 y 2027, sumando un nuevo capítulo a la fascinación por este misterioso crimen.