"La loca del hacha": la perturbadora historia en Netflix tras el éxito de Ed Gein

Netflix prepara su nueva historia para la saga "Monstruo": ¿Quién es "la loca del hacha"?

Tras explorar la historia de Ed Gein, Netflix ya tiene lista la próxima entrega de su antología de asesinos seriales. Ryan Murphy, creador de la serie, confirmó que la temporada 4 se centrará una mujer cuya vida y misterioso juicio marcaron la historia criminal de Estados Unidos.

La actriz Elle Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening, dará vida a Lizzie Borden conocida como “La loca del hacha”. Se trata de la joven que asesinó a su padre y madrastra a sangre fría en 1892.

Al elenco lo completan Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd y Jessica Barden, consolidando un reparto que promete explorar los secretos y tensiones familiares detrás de este caso histórico.

¿Quién fue Lizzie Borden? Nacida en Fall River, Massachusetts, a mediados del siglo XIX, Lizzie creció en una familia acomodada pero marcada por constantes conflictos internos. Vivía con su padre, su hermana y su madrastra, con quien nunca tuvo buena relación, especialmente en asuntos económicos.

El 4 de agosto de 1892, la vida de Lizzie cambió para siempre: su padre fue encontrado muerto en su sillón con múltiples heridas y, poco después, su madrastra apareció asesinada de forma similar. Las únicas personas presentes en la casa eran Lizzie y la empleada Bridget Sullivan.