28 de octubre de 2025 - 12:06

"La loca del hacha": la perturbadora historia en Netflix tras el éxito de Ed Gein

La asesina que encontró un hueco legal y que murió en libertad, llegará a la plataforma de streaming dentro de la saga "Monstruo".

Netflix prepara su nueva historia para la saga Monstruo: ¿Quién es la loca del hacha?

Netflix prepara su nueva historia para la saga "Monstruo": ¿Quién es "la loca del hacha"?

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La nueva incorporación a Netflix, una película turca de 2022 que resalta por sus escenas picantes.

La película romántica turca de Netflix con escenas subidas de tono que todos están viendo

Por Redacción Espectáculos
Vuelve una de las series más costosas de Netflix, pero con otro actor como protagonista

Vuelve una de las series más costosas de Netflix, pero con otro actor como protagonista

Por Redacción Espectáculos

La actriz Elle Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening, dará vida a Lizzie Borden conocida como “La loca del hacha”. Se trata de la joven que asesinó a su padre y madrastra a sangre fría en 1892.

Embed - Monstruo: La historia de Ed Gein | Tráiler oficial | Netflix

Al elenco lo completan Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd y Jessica Barden, consolidando un reparto que promete explorar los secretos y tensiones familiares detrás de este caso histórico.

¿Quién fue Lizzie Borden?

Nacida en Fall River, Massachusetts, a mediados del siglo XIX, Lizzie creció en una familia acomodada pero marcada por constantes conflictos internos. Vivía con su padre, su hermana y su madrastra, con quien nunca tuvo buena relación, especialmente en asuntos económicos.

El 4 de agosto de 1892, la vida de Lizzie cambió para siempre: su padre fue encontrado muerto en su sillón con múltiples heridas y, poco después, su madrastra apareció asesinada de forma similar. Las únicas personas presentes en la casa eran Lizzie y la empleada Bridget Sullivan.

La joven fue arrestada tras intentos previos de comprar veneno y quemar un vestido, lo que generó sospechas. Sin embargo, debido a errores en la investigación y la falta del arma del crimen, fue absuelta en un juicio que la convirtió en leyenda.

La escena del crimen, el padre de Lizzie Borden
La escena del crimen, el padre de Lizzie Borden

La escena del crimen, el padre de Lizzie Borden

A pesar de la absolución, la sociedad la apodó “la loca del hacha” y vivió aislada en Fall River hasta su muerte en 1927. Su caso no solo reflejó un crimen brutal, sino también la tensión social de la época: conflictos de clases, diferencias religiosas y resentimientos hacia la inmigración irlandesa influyeron en la percepción pública del caso.

Christina Ricci protagonizó "Las crónicas de Lizzie Borden"
Christina Ricci protagonizó “Las crónicas de Lizzie Borden”

Christina Ricci protagonizó “Las crónicas de Lizzie Borden”

La historia trascendió generaciones e inspiró libros, obras de teatro, óperas y rimas populares. En la cultura pop reciente, Christina Ricci protagonizó “Las crónicas de Lizzie Borden”, mientras que Kristen Stewart y Chloë Sevigny llevaron su historia al cine con “Lizzie”.

Cuándo llegará su historia a Netflix

Ahora, Netflix se prepara para mostrar su versión de los hechos en "Monstruo", que llegará entre 2026 y 2027, sumando un nuevo capítulo a la fascinación por este misterioso crimen.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta miniserie de Netflix es furor en la plataforma.

Es el último éxito de Netflix, tiene solo 4 capítulos y paralizó a todo Italia

Por Alejo Zanabria
Netflix llevará el capítulo final de Stranger Things a los cines.

Netflix prepara un estreno histórico: el final de "Stranger Things" llegará a los cines

Por Redacción Espectáculos
El documental de Netflix sobre la vecina asesina de Estados Unidos.

El documental de Netflix sobre una mujer que mató a su vecina y las fallas en las leyes de defensa propia

Por Redacción Espectáculos
La secuela de una película polaca que está disponible en Netflix.

La impensada película de acción sobre las mafias del fútbol que lidera en Netflix

Por Redacción Espectáculos