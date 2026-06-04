Hoy en Netflix: la nueva película romántica de Jennifer López al estilo de sus mejores éxitos

Jennifer López regresa a uno de los géneros que la hizo famosa: las películas románticas que tienen un toque de comedia y, por supuesto, muchos enredos y drama. La producción que llega este 4 de junio a Netflix promete hacerle honor a sus mejores éxitos.

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"Office Romance" tiene como protagonistas a López y Brett Goldstein , actor conocido mundialmente por su papel de Roy Kent en la exitosa serie de comedia “Ted Lasso”.

Con una trama ambientada en el mundo corporativo, la producción busca posicionarse entre las comedias románticas más destacadas de la actriz.

La historia sigue a Jackie Cruz, una exitosa directora ejecutiva de una importante aerolínea interpretada por López. Su vida profesional parece estar bajo control hasta que conoce a Daniel Blanchflower, el nuevo abogado de la empresa, papel que encarna Goldstein.

Lo que comienza como una relación estrictamente laboral pronto se transforma en una atracción difícil de ignorar. Sin embargo, ambos deberán enfrentar las consecuencias de involucrarse sentimentalmente en un entorno donde las reglas profesionales podrían complicar sus decisiones personales.

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La dirección está a cargo de Ol Parker, cineasta conocido por su trabajo en “Mamma Mia!”. Entre los actores que forman parte de la película se encuentran Betty Gilpin, Edward James Olmos, Amy Sedaris, Tony Hale y Bradley Whitford, quienes aportan distintas dosis de humor y tensión a la historia.

Jennifer López regresa a uno de sus géneros más exitosos

A lo largo de su carrera, JLo se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la comedia romántica gracias a títulos como “Sucedió en Manhattan”, “Experta en bodas” y “Cásate conmigo”.

Con Office Romance, la actriz vuelve a un terreno que conoce bien y que le permitió construir algunas de las películas más populares de su filmografía. En esta ocasión, comparte pantalla con Goldstein, quien además participó en la escritura del guion junto a Joe Kelly.