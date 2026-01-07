Estrenos de cine: cómo es la nueva versión de "El beso de la Mujer Araña", con el regreso de Jennifer Lopez

Nuestro país le ha regalado historias inolvidables al mundo. Algunas han quedado en el imaginario y, cada tanto, vuelven. "El beso de la Mujer Araña" , la novela publicada en 1976 por Manuel Puig , es una de ellas. Exactamente medio siglo después de su aparición (y tras una célebre adaptación cinematográfica y una versión musical que conquistó Broadway), el relato regresa al cine este jueves 8 de enero .

Se trata de una remake, que esta vez tiene nada menos que a Jennifer Lopez al frente y llega con la ambición de dialogar tanto con la tradición del musical clásico como con el clima político y cultural del presente.

“Este es el papel para el que nací y quiero hacerlo”, expresó Lopez alguna vez, cuando el proyecto todavía era un deseo. Ben Affleck le respondió que le ayudaría a financiar la película, que finalmente contó con la dirección de Bill Condon.

La película coloca a Lopez en una línea pesada de historia y mito. Antes que ella, Chita Rivera y Sônia Braga encarnaron a Aurora, la diva de la época dorada de Hollywood que da nombre a la mujer araña. Aurora —y también la mujer fatal que interpreta en las fantasías— es una creación de Molina (Tonatiuh Elizarraraz), un hombre gay encarcelado durante la dictadura militar argentina, que comparte celda con Valentín (Diego Luna), un militante marxista. Desde ese encierro asfixiante, Puig construyó una de las novelas más singulares de la literatura latinoamericana, un texto que cruza melodrama, política, deseo, cine y resistencia.

Lejos de limitarse a una traslación literal del recordado musical de Broadway, el filme introduce una puesta en escena propia, apoyada en una estética potente y en una estructura sonora que dialoga con el presente. Los trece pasajes musicales, cuidadosamente diseñados, funcionan como un dispositivo narrativo que amplía el sentido de la historia, mientras que el personaje de Aurora adquiere un peso renovado que resignifica el imaginario original.

El camino hacia la pantalla no estuvo exento de obstáculos. Las limitaciones económicas forzaron a modificar los planes iniciales y trasladar la filmación de Buenos Aires a Montevideo. Allí, la Ciudad Vieja fue transformada con precisión artesanal para recrear el clima del barrio de San Telmo. En ese contexto, actores como Josefina Scaglione, en el rol de Marta, debieron adaptarse a un rodaje exigente sin que ello afectara la coherencia artística del conjunto.

La llegada de la película despierta un interés que trasciende a los seguidores del teatro musical. Su paso por el Festival de Cine de Mar del Plata, donde abrió el evento y fue celebrada por su potencia emotiva, anticipa un diálogo fructífero con las audiencias actuales.

Más estrenos

"Song Sung Blue": Basada en una historia real, la película sigue a dos músicos golpeados por la mala racha que deciden armar una banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es tarde para reinventarse, enamorarse y volver a creer. Dirigida por Craig Brewer, el filme encuentra en Hugh Jackman y Kate Hudson una dupla carismática, acompañados por Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi y Ella Anderson.

"Familia en renta": Brendan Fraser interpreta a un actor estadounidense que, en plena crisis existencial, consigue trabajo en una agencia japonesa de “familias de renta”, encarnando roles sustitutos para desconocidos. Lo que empieza como un artificio termina desdibujando los límites entre ficción y realidad, y abre preguntas incómodas sobre pertenencia, afecto y autenticidad.

"Primate": Una propuesta de terror y suspenso que no promete sutilezas sino tensión pura. Unas vacaciones tropicales entre amigos derivan en un descenso brutal hacia el horror y la supervivencia más básica. Dirigida por Johannes Roberts y protagonizada por Johnny Sequoyah, Jessica Alexander y Troy Kotsur, la película recupera lo mejor del "survival horror".