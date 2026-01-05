La decisión de Netflix sobre las películas de Warner Bros. que podría matar al cine

La oferta de Netflix para quedarse con el control de las películas de Warner Bros. generó expectativa en la industria, pero un detalle clave encendió las alarmas .

La plataforma de streaming anunció la compra del histórico estudio en diciembre y, a pocos días de iniciado el 2026, comenzó a dar detalles de cómo se manejará la nueva adquisición.

El dato, revelado por Deadline, sorprendió a todos e hizo temblar a las empresas de cines en todo el mundo : los estrenos en salas durarían apenas 17 días antes de abandonar la cartelera y pasar al streaming .

Hasta tanto se produzca, Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, quien aseguró que la compañía no compra estudios para erosionar su valor y que, al menos en una primera etapa, se mantendría el esquema tradicional de estrenos en salas.

En 2020, Universal alcanzó un acuerdo con las principales cadenas de cine para reducir la ventana exclusiva en salas a 17 días , con una excepción: si una película superaba los 50 millones de dólares en su primer fin de semana, la exclusividad se extendía a 31 días. Sin embargo, el contexto era distinto. En esos casos, los films pasaban luego al estreno digital bajo un sistema de pago individual (VOD, no Netflix u otra plataforma), con valores que en muchos casos superaban el costo mensual de una suscripción.

El modelo que se analiza ahora presenta diferencias sustanciales. Netflix basa su negocio en la exclusividad de catálogo y en la permanencia de sus usuarios, no en el alquiler o la compra puntual de títulos. Por eso, la posibilidad de que las producciones de Warner pasen rápidamente del cine a una plataforma de suscripción plantea interrogantes profundos sobre el impacto real en las salas.

A esto se suma otra incógnita central: el destino de esos largometrajes dentro del ecosistema del streaming. En un escenario atravesado por regulaciones y eventuales condiciones impuestas por organismos de control, no está garantizado que HBO Max desaparezca o se integre de forma directa. ¿Dónde quedarían sus películas tras ese breve paso por los cines?