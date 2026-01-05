5 de enero de 2026 - 11:00

La mejor película del 2025, según los críticos de cine

El thriller de Paul Thomas Anderson se quedó con los Critics Choice Awards. Descubrí por qué los especialistas la consideran una obra maestra.

Foto:

Por Cristian Reta

La temporada de premiación de películas comenzó este domingo en una ceremonia cargada de estrellas realizada en el Barker Hangar de Santa Mónica, donde la Critics Choice Association (CCA) coronó a la que consideran la mejor producción del año, entre otros premios.

Se trata de "One Battle After Another", el aclamado thriller de acción dirigido por Paul Thomas Anderson, que logró imponerse en la categoría de Mejor Película. Este galardón no es un dato menor: históricamente, estos premios funcionan como un termómetro fundamental para predecir los futuros ganadores del Oscar.

El triunfo de Paul Thomas Anderson frente a los tanques de Hollywood

La victoria de Anderson no fue sencilla. La cinta tuvo que competir con producciones de altísimo impacto como "Sinners", de Ryan Coogler -que lideraba la noche con un récord de 17 nominaciones- y la esperada "Wicked: For Good". Sin embargo, la narrativa del director logró conquistar al jurado de especialistas.

Además del premio mayor, Paul Thomas Anderson se llevó las estatuillas a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado, consolidando su dominio absoluto en esta 31ª edición de los premios. Esto la posiciona oficialmente como la gran rival a vencer en la próxima entrega de la Academia.

Embed - Una Batalla Tras Otra | Tráiler Oficial | HBO Max

Actuaciones de lujo y los grandes ganadores de la noche

El brillo de la gala no se limitó solo a la dirección. En las categorías de actuación, el favorito del público Timothée Chalamet se quedó con el premio a Mejor Actor por su papel en "Marty Supreme". Por su parte, la talentosa Jessie Buckley fue elegida Mejor Actriz por su conmovedor trabajo en "Hamnet".

Es interesante notar cómo cambió el panorama respecto a la edición anterior, celebrada en febrero de 2025, donde la gran sorpresa la dio "Anora", de Sean Baker. Aquella vez, una película independiente de bajo presupuesto logró derrotar a gigantes comerciales, demostrando que para los críticos la calidad narrativa está por encima de la taquilla.

Cómo le fue a la película argentina “Belén”

Dolores Fonzi, quien llegó a Los Ángeles acompañada por su pareja, el director Santiago Mitre, se hizo presente esperando un resultado favorable. La actriz competía en el rubro de Mejor Película en Lengua Extranjera con su filme Belén, el cual ella misma protagoniza y dirige.

Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de la producción nacional y el galardón le fue otorgado a la película brasileña “El agente secreto”.

Los grandes ganadores de la noche

Cine

Mejor película

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another (Ganadora)
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams
  • Wicked: For Good

Mejor dirección

Mejor actor

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme (Ganador)
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Joel Edgerton – Train Dreams
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Mejor actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet (Ganadora)
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Chase Infiniti – One Battle After Another
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein (Ganador)
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Sean Penn – One Battle After Another
  • Adam Sandler – Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Ariana Grande – Wicked: For Good
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons (Ganadora)
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor actor / actriz joven

  • Everett Blunck – The Plague
  • Miles Caton – Sinners (Ganador)
  • Cary Christopher – Weapons
  • Shannon Mahina Gorman – Rental Family
  • Jacobi Jupe – Hamnet
  • Nina Ye – Left-Handed Girl

Mejor casting y reparto

  • Nina Gold – Hamnet
  • Douglas Aibel, Nina Gold – Jay Kelly
  • Jennifer Venditti – Marty Supreme
  • Cassandra Kulukundis – One Battle After Another
  • Francine Maisler – Sinners (Ganador)
  • Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey – Wicked: For Good

Mejor guion original

  • Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
  • Ryan Coogler – Sinners (Ganador)
  • Zach Cregger – Weapons
  • Eva Victor – Sorry, Baby
  • Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value

Mejor guion adaptado

  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Ganador)
  • Clint Bentley, Greg Kwedar – Train Dreams
  • Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar, Jahye Lee – No Other Choice
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Will Tracy – Bugonia
  • Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet

Mejor fotografía

  • Claudio Miranda – F1
  • Dan Laustsen – Frankenstein
  • ukasz al – Hamnet
  • Michael Bauman – One Battle After Another
  • Autumn Durald Arkapaw – Sinners
  • Adolpho Veloso – Train Dreams (Ganador)

Mejor diseño de producción

  • The Fantastic Four: First Steps
  • Frankenstein (Ganadora)
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Mejor montaje

  • A House of Dynamite
  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Perfect Neighbor
  • Sinners

Mejor diseño de vestuario

  • Frankenstein (Ganador)
  • Hamnet
  • Hedda
  • Kiss of the Spider Woman
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Mejor maquillaje y peluquería

  • 28 Years Later
  • Frankenstein (Ganador)
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • Weapons
  • Wicked: For Good

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fire and Ash ( Ganador)
  • F1
  • Frankenstein
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning
  • Sinners
  • Superman

Mejor sonido

  • F1 (Ganadora)
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirt
  • Warfare

Mejor diseño de escenas de acción

  • Ballerina
  • F1
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning (Ganadora)
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Warfare

Mejor comedia

  • The Ballad of Wallis Island
  • Eternity
  • Friendship
  • The Naked Gun (Ganadora)
  • The Phoenician Scheme
  • Splitsville

Mejor película de animación

  • Arco
  • Elio
  • In Your Dreams
  • KPop Demon Hunters (Ganadora)
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor película internacional

  • It Was Just an Accident
  • Left-Handed Girl
  • No Other Choice
  • The Secret Agent (Ganadora)
  • Sirt
  • Belén

Mejor canción original

  • “Drive” – F1
  • “Golden” – KPop Demon Hunters (Ganadora)
  • “I Lied to You” – Sinners
  • “Clothed by the Sun” – The Testament of Ann Lee
  • “Train Dreams” – Train Dreams
  • “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good

Mejor música

  • Hans Zimmer – F1
  • Alexandre Desplat – Frankenstein
  • Max Richter – Hamnet
  • Daniel Lopatin – Marty Supreme
  • Jonny Greenwood – One Battle After Another
  • Ludwig Göransson – Sinners (Ganador)

Televisión

Mejor serie de drama

  • Alien: Earth
  • Andor
  • The Diplomat
  • Paradise
  • The Pitt (Ganadora)
  • Pluribus
  • Severance
  • Task

Mejor actor en una serie de drama

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Diego Luna – Andor
  • Mark Ruffalo – Task
  • Adam Scott – Severance
  • Billy Bob Thornton – Landman
  • Noah Wyle – The Pitt (Ganador)

Mejor actriz en una serie de drama

  • Kathy Bates – Matlock
  • Carrie Coon – The Gilded Age
  • Britt Lower – Severance
  • Bella Ramsey – The Last of Us
  • Keri Russell – The Diplomat
  • Rhea Seehorn – Pluribus (Ganador)

Mejor actor de reparto en una serie de drama

  • Patrick Ball – The Pitt
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Ato Essandoh – The Diplomat
  • Wood Harris – Forever
  • Tom Pelphrey – Task
  • Tramell Tillman – Severance (Ganador)

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

  • Nicole Beharie – The Morning Show
  • Denée Benton – The Gilded Age
  • Allison Janney – The Diplomat
  • Katherine LaNasa – The Pitt (Ganadora)
  • Greta Lee – The Morning Show
  • Skye P. Marshall – Matlock

Mejor serie de comedias

  • Abbott Elementary
  • Elsbeth
  • Ghosts
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • The Righteous Gemstones
  • The Studio (Ganador)

Mejor actor en una serie de comedia

  • Adam Brody – Nobody Wants This
  • Ted Danson – A Man on the Inside
  • David Alan Grier – St. Denis Medical
  • Danny McBride – The Righteous Gemstones
  • Seth Rogen – The Studio (Ganador)
  • Alexander Skarsgård – Murderbot

Mejor actriz en una serie de comedia

  • Kristen Bell – Nobody Wants This
  • Natasha Lyonne – Poker Face
  • Rose McIver – Ghosts
  • Edi Patterson – The Righteous Gemstones
  • Carrie Preston – Elsbeth
  • Jean Smart – Hacks (Ganadora)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz – The Studio (Ganador)
  • Paul W. Downs – Hacks
  • Asher Grodman – Ghosts
  • Oscar Nuñez – The Paper
  • Chris Perfetti – Abbott Elementary
  • Timothy Simons – Nobody Wants This

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Danielle Brooks – Peacemaker
  • Hannah Einbinder – Hacks
  • Janelle James – Abbott Elementary (Ganador)
  • Justine Lupe – Nobody Wants This
  • Ego Nwodim – Saturday Night Live
  • Rebecca Wisocky – Ghosts

Mejor serie limitada

  • Adolescence (Ganadora)
  • All Her Fault
  • Chief of War
  • Death by Lightning
  • Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Dope Thief
  • Dying for Sex
  • The Girlfriend

Mejor película hecha para televisión

  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Deep Cover
  • The Gorge
  • Mountainhead
  • Nonnas
  • Summer of ’69

Mejor actor en una serie limitada o película hecha para televisión

  • Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Stephen Graham – Adolescence (Ganadora)
  • Brian Tyree Henry – Dope Thief
  • Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
  • Matthew Rhys – The Beast in Me
  • Michael Shannon – Death by Lightning

Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para televisión

  • Jessica Biel – The Better Sister
  • Meghann Fahy – Sirens
  • Sarah Snook – All Her Fault (Ganadora)
  • Michelle Williams – Dying for Sex
  • Robin Wright – The Girlfriend
  • Renée Zellweger – Bridget Jones: Mad About the Boy

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película hecha para televisión

  • Owen Cooper – Adolescence (Ganador)
  • Wagner Moura – Dope Thief
  • Nick Offerman – Death by Lightning
  • Michael Peña – All Her Fault
  • Ashley Walters – Adolescence
  • Ramy Youssef – Mountainhead

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película hecha para televisión

  • Erin Doherty – Adolescence (Ganadora)
  • Betty Gilpin – Death by Lightning
  • Marin Ireland – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Sophia Lillis – All Her Fault
  • Julianne Moore – Sirens
  • Christine Tremarco – Adolescence

Mejor serie en lengua extranjera

Mejor serie animada

  • Bob’s Burgers
  • Harley Quinn
  • Long Story Short
  • Marvel Zombies
  • South Park (Ganadora)
  • Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Mejor programa de entrevistas

  • The Daily Show
  • Hot Ones
  • Jimmy Kimmel Live! (Ganador)
  • Late Night with Seth Meyers
  • The Late Show with Stephen Colbert
  • Watch What Happens Live with Andy Cohen

Mejor serie de variedades

  • Conan O’Brien Must Go
  • Last Week Tonight with John Oliver
  • Saturday Night Live

Mejor especial de comedia

  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
  • Caleb Hearon: Model Comedian
  • Leanne Morgan: Unspeakable Things
  • Marc Maron: Panicked
  • Sarah Silverman: PostMortem
  • SNL50: The Anniversary Special (Ganador)
