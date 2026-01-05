La mejor película del 2025, según los críticos de cine

comenzó este domingo en una ceremonia cargada de estrellas realizada en el Barker Hangar de Santa Mónica, donde la Critics Choice Association ( La temporada de premiación de películas CCA) coronó a la que consideran la mejor producción del año, entre otros premios.
Se trata de
"One Battle After Another", el aclamado thriller de acción dirigido por , que logró imponerse en la categoría de Paul Thomas Anderson Mejor Película. Este galardón no es un dato menor: históricamente, estos premios funcionan como un termómetro fundamental para predecir los futuros ganadores del Oscar.
Paul Thomas Anderson, director de One Battle After Another.
El triunfo de Paul Thomas Anderson frente a los tanques de Hollywood
La victoria de Anderson no fue sencilla. La cinta tuvo que competir con producciones de altísimo impacto como
"Sinners", de Ryan Coogler -que lideraba la noche con un récord de 17 nominaciones- y la esperada "Wicked: For Good". Sin embargo, la narrativa del director logró conquistar al jurado de especialistas.
Además del premio mayor,
Paul Thomas Anderson se llevó las estatuillas a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado, consolidando su dominio absoluto en esta 31ª edición de los premios. Esto la posiciona oficialmente como la gran rival a vencer en la próxima entrega de la Academia.
Actuaciones de lujo y los grandes ganadores de la noche
El brillo de la gala no se limitó solo a la dirección. En las categorías de actuación, el favorito del público
Timothée Chalamet se quedó con el premio a Mejor Actor por su papel en "Marty Supreme". Por su parte, la talentosa Jessie Buckley fue elegida Mejor Actriz por su conmovedor trabajo en "Hamnet".
Es interesante notar cómo cambió el panorama respecto a la edición anterior, celebrada en febrero de 2025, donde
, de Sean Baker. Aquella vez, una película independiente de bajo presupuesto logró derrotar a gigantes comerciales, demostrando que para los críticos la calidad narrativa está por encima de la taquilla. la gran sorpresa la dio "Anora" Cómo le fue a la película argentina “Belén”
Dolores Fonzi, quien llegó a Los Ángeles acompañada por su pareja, el director Santiago Mitre, se hizo presente esperando un resultado favorable. La actriz competía en el rubro de con su filme Mejor Película en Lengua Extranjera Belén, el cual ella misma protagoniza y dirige.
"Belén", la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta rumbo a los Oscar 2026
Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de la producción nacional y el galardón le fue otorgado a la película brasileña “
El agente secreto”. Los grandes ganadores de la noche Cine
Mejor película Bugonia Frankenstein Hamnet Jay Kelly Marty Supreme One Battle After Another (Ganadora) Sentimental Value Sinners Train Dreams Wicked: For Good
Mejor dirección
Mejor actor Timothée Chalamet – Marty Supreme (Ganador) Leonardo DiCaprio – One Battle After Another Joel Edgerton – Train Dreams Ethan Hawke – Blue Moon Michael B. Jordan – Sinners Wagner Moura – The Secret Agent
Mejor actriz Jessie Buckley – Hamnet (Ganadora) Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You Chase Infiniti – One Battle After Another Renate Reinsve – Sentimental Value Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee Emma Stone – Bugonia
Mejor actor de reparto Benicio del Toro – One Battle After Another Jacob Elordi – Frankenstein (Ganador) Paul Mescal – Hamnet Sean Penn – One Battle After Another Adam Sandler – Jay Kelly Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor actriz de reparto Elle Fanning – Sentimental Value Ariana Grande – Wicked: For Good Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value Amy Madigan – Weapons (Ganadora) Wunmi Mosaku – Sinners Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor actor / actriz joven Everett Blunck – The Plague Miles Caton – Sinners (Ganador) Cary Christopher – Weapons Shannon Mahina Gorman – Rental Family Jacobi Jupe – Hamnet Nina Ye – Left-Handed Girl
Mejor casting y reparto Nina Gold – Hamnet Douglas Aibel, Nina Gold – Jay Kelly Jennifer Venditti – Marty Supreme Cassandra Kulukundis – One Battle After Another Francine Maisler – Sinners (Ganador) Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey – Wicked: For Good
Mejor guion original Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme Ryan Coogler – Sinners (Ganador) Zach Cregger – Weapons Eva Victor – Sorry, Baby Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value
Mejor guion adaptado Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Ganador) Clint Bentley, Greg Kwedar – Train Dreams Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar, Jahye Lee – No Other Choice Guillermo del Toro – Frankenstein Will Tracy – Bugonia Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet
Mejor fotografía Claudio Miranda – F1 Dan Laustsen – Frankenstein ukasz al – Hamnet Michael Bauman – One Battle After Another Autumn Durald Arkapaw – Sinners Adolpho Veloso – Train Dreams (Ganador)
Mejor diseño de producción The Fantastic Four: First Steps Frankenstein (Ganadora) Hamnet Marty Supreme Sinners Wicked: For Good
Mejor montaje A House of Dynamite F1 Marty Supreme One Battle After Another The Perfect Neighbor Sinners
Mejor diseño de vestuario Frankenstein (Ganador) Hamnet Hedda Kiss of the Spider Woman Sinners Wicked: For Good
Mejor maquillaje y peluquería 28 Years Later Frankenstein (Ganador) Sinners The Smashing Machine Weapons Wicked: For Good
Mejores efectos visuales Avatar: Fire and Ash ( Ganador ) F1 Frankenstein Mission: Impossible – The Final Reckoning Sinners Superman
Mejor sonido F1 (Ganadora) Frankenstein One Battle After Another Sinners Sirt Warfare
Mejor diseño de escenas de acción Ballerina F1 Mission: Impossible – The Final Reckoning (Ganadora) One Battle After Another Sinners Warfare
Mejor comedia The Ballad of Wallis Island Eternity Friendship The Naked Gun (Ganadora) The Phoenician Scheme Splitsville
Mejor película de animación Arco Elio In Your Dreams KPop Demon Hunters (Ganadora) Little Amélie or the Character of Rain Zootopia 2
Mejor película internacional It Was Just an Accident Left-Handed Girl No Other Choice The Secret Agent (Ganadora) Sirt Belén
Mejor canción original “Drive” – F1 “Golden” – KPop Demon Hunters (Ganadora) “I Lied to You” – Sinners “Clothed by the Sun” – The Testament of Ann Lee “Train Dreams” – Train Dreams “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
Mejor música Hans Zimmer – F1 Alexandre Desplat – Frankenstein Max Richter – Hamnet Daniel Lopatin – Marty Supreme Jonny Greenwood – One Battle After Another Ludwig Göransson – Sinners (Ganador) Televisión
Mejor serie de drama Alien: Earth Andor The Diplomat Paradise The Pitt (Ganadora) Pluribus Severance Task
Mejor actor en una serie de drama Sterling K. Brown – Paradise Diego Luna – Andor Mark Ruffalo – Task Adam Scott – Severance Billy Bob Thornton – Landman Noah Wyle – The Pitt (Ganador)
Mejor actriz en una serie de drama Kathy Bates – Matlock Carrie Coon – The Gilded Age Britt Lower – Severance Bella Ramsey – The Last of Us Keri Russell – The Diplomat Rhea Seehorn – Pluribus (Ganador)
Mejor actor de reparto en una serie de drama Patrick Ball – The Pitt Billy Crudup – The Morning Show Ato Essandoh – The Diplomat Wood Harris – Forever Tom Pelphrey – Task Tramell Tillman – Severance (Ganador)
Mejor actriz de reparto en una serie de drama Nicole Beharie – The Morning Show Denée Benton – The Gilded Age Allison Janney – The Diplomat Katherine LaNasa – The Pitt (Ganadora) Greta Lee – The Morning Show Skye P. Marshall – Matlock
Mejor serie de comedias Abbott Elementary Elsbeth Ghosts Hacks Nobody Wants This Only Murders in the Building The Righteous Gemstones The Studio (Ganador)
Mejor actor en una serie de comedia Adam Brody – Nobody Wants This Ted Danson – A Man on the Inside David Alan Grier – St. Denis Medical Danny McBride – The Righteous Gemstones Seth Rogen – The Studio (Ganador) Alexander Skarsgård – Murderbot
Mejor actriz en una serie de comedia Kristen Bell – Nobody Wants This Natasha Lyonne – Poker Face Rose McIver – Ghosts Edi Patterson – The Righteous Gemstones Carrie Preston – Elsbeth Jean Smart – Hacks (Ganadora)
Mejor actor de reparto en una serie de comedia Ike Barinholtz – The Studio (Ganador) Paul W. Downs – Hacks Asher Grodman – Ghosts Oscar Nuñez – The Paper Chris Perfetti – Abbott Elementary Timothy Simons – Nobody Wants This
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia Danielle Brooks – Peacemaker Hannah Einbinder – Hacks Janelle James – Abbott Elementary (Ganador) Justine Lupe – Nobody Wants This Ego Nwodim – Saturday Night Live Rebecca Wisocky – Ghosts
Mejor serie limitada Adolescence (Ganadora) All Her Fault Chief of War Death by Lightning Devil in Disguise: John Wayne Gacy Dope Thief Dying for Sex The Girlfriend
Mejor película hecha para televisión Bridget Jones: Mad About the Boy Deep Cover The Gorge Mountainhead Nonnas Summer of ’69
Mejor actor en una serie limitada o película hecha para televisión Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy Stephen Graham – Adolescence (Ganadora) Brian Tyree Henry – Dope Thief Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story Matthew Rhys – The Beast in Me Michael Shannon – Death by Lightning
Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para televisión Jessica Biel – The Better Sister Meghann Fahy – Sirens Sarah Snook – All Her Fault (Ganadora) Michelle Williams – Dying for Sex Robin Wright – The Girlfriend Renée Zellweger – Bridget Jones: Mad About the Boy
Mejor actor de reparto en una serie limitada o película hecha para televisión Owen Cooper – Adolescence (Ganador) Wagner Moura – Dope Thief Nick Offerman – Death by Lightning Michael Peña – All Her Fault Ashley Walters – Adolescence Ramy Youssef – Mountainhead
Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película hecha para televisión Erin Doherty – Adolescence (Ganadora) Betty Gilpin – Death by Lightning Marin Ireland – Devil in Disguise: John Wayne Gacy Sophia Lillis – All Her Fault Julianne Moore – Sirens Christine Tremarco – Adolescence
Mejor serie en lengua extranjera
Mejor serie animada Bob’s Burgers Harley Quinn Long Story Short Marvel Zombies South Park (Ganadora) Your Friendly Neighborhood Spider-Man
Mejor programa de entrevistas The Daily Show Hot Ones Jimmy Kimmel Live! (Ganador) Late Night with Seth Meyers The Late Show with Stephen Colbert Watch What Happens Live with Andy Cohen
Mejor serie de variedades Conan O’Brien Must Go Last Week Tonight with John Oliver Saturday Night Live
Mejor especial de comedia Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life Caleb Hearon: Model Comedian Leanne Morgan: Unspeakable Things Marc Maron: Panicked Sarah Silverman: PostMortem SNL50: The Anniversary Special (Ganador)