La mejor película del 2025, según los críticos de cine

El thriller de Paul Thomas Anderson se quedó con los Critics Choice Awards. Descubrí por qué los especialistas la consideran una obra maestra.

La temporada de premiación de películas comenzó este domingo en una ceremonia cargada de estrellas realizada en el Barker Hangar de Santa Mónica, donde la Critics Choice Association (CCA) coronó a la que consideran la mejor producción del año, entre otros premios.

Se trata de "One Battle After Another", el aclamado thriller de acción dirigido por Paul Thomas Anderson, que logró imponerse en la categoría de Mejor Película. Este galardón no es un dato menor: históricamente, estos premios funcionan como un termómetro fundamental para predecir los futuros ganadores del Oscar.

image Paul Thomas Anderson, director de One Battle After Another. El triunfo de Paul Thomas Anderson frente a los tanques de Hollywood La victoria de Anderson no fue sencilla. La cinta tuvo que competir con producciones de altísimo impacto como "Sinners", de Ryan Coogler -que lideraba la noche con un récord de 17 nominaciones- y la esperada "Wicked: For Good". Sin embargo, la narrativa del director logró conquistar al jurado de especialistas.

Además del premio mayor, Paul Thomas Anderson se llevó las estatuillas a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado, consolidando su dominio absoluto en esta 31ª edición de los premios. Esto la posiciona oficialmente como la gran rival a vencer en la próxima entrega de la Academia.

Embed - Una Batalla Tras Otra | Tráiler Oficial | HBO Max Actuaciones de lujo y los grandes ganadores de la noche El brillo de la gala no se limitó solo a la dirección. En las categorías de actuación, el favorito del público Timothée Chalamet se quedó con el premio a Mejor Actor por su papel en "Marty Supreme". Por su parte, la talentosa Jessie Buckley fue elegida Mejor Actriz por su conmovedor trabajo en "Hamnet".